Врач рассказала об особенности старения россиянок

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14.08.2020, 15:30, Новости дня

У российских женщин наблюдается особый «смешанный» тип старения кожи, важную роль в старении также играет социальный фактор, рассказала врач-косметолог Екатерина Морозова.

Морозова сообщила, что российские женщины страдают от смешанного старения кожи – это и деформации, мускулистый тип, и образование мелких морщин. Но на первом месте все же стоит старение социальное.

«Как только женщина теряет смысл жизни, у нее опускаются руки, она перестает следить за собой», — сказала она в комментарии Пятому каналу.

Врач раскрыла секреты, которые могут помочь продлить молодость кожи. По ее словам, важно правильно умываться, используя специальное средство и косметический спонж. После очищения необходимо применять сыворотку с активными антивозрастными ингредиентами. Также Морозова рекомендовала бороться с вредными привычками, стрессом и воздействием ультрафиолета, поскольку эти причины могут вызывать ранее старение. Врач добавила, что при необходимости, следует обратиться к специалисту.

Ранее дерматолог Юлия Галлямова советовала следить за гигиеной кожи и использовать очищающие пенки, а людям с жирным типом кожи очищать лицо три раза в день.



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