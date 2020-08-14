Мнение: Юзернейм, ты думаешь, что много читал? А читал ли ты Бердымухамедова?

14.08.2020, 15:24, Разное

Врач по профессии, президент — по «счастливой» случайности, он еще и плодовитый писатель, сумевший выпустить в свет больше книг, чем мировые классики — Чарльз Диккенс и Александр Дюма-старший.

Бердымухамедов в августе завершил работу над новым, 53-м томом своих произведений. По данным государственного информагентства ТДХ, книга называется «Духовный мир туркмен» и посвящена традициям нации.

В одной из глав Аркадаг разъяснил, что есть «красота жизни, благоденствие на земле, вечность сущего, значение науки и образования в развитии общества, принципы здорового образа жизни, трудолюбие, гостеприимство, дружеские и братские отношения, нравственные устои и единство». Президентский труд изобилует национальными пословицами и поговорками, мудрыми изречениями.

Вот тут я расстроился, ибо всегда считал себя читающим человеком. А такую “прелесть” не читал. Да и трудно найти время на все эти 53 тома- уверен: каждый из них одинаково “гениален”.

Ну чо, юзернеймы, колитесь- а вы читали этого мудрого человека? И нехрен смеяться, этот парень справился с коронавирусом лучше всех в мире, он его попросту запретил )))))

И еще один вопрос, напоследок: а вот его реально поменять на другого правителя? Я понимаю, он там коституционно вечен, но всё же- существует некая усталось народа от одной морды. Или это восток, и там все иначе?