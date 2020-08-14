 

Лукашенко отреагировал на сообщение об отъезде из Белоруссии

14.08.2020, 15:23, Разное

Днем 14 августа политик провел совещание по вопросам развития строительной отрасли. В начале заседания Александр Лукашенко опроверг известие о поездке за рубеж. “Я не за границей, как тут некоторые раскручивают”, – заявил президент.

Отметим, что этот слух родился не на пустом месте. 9 августа в Сети появилась информация, что президентский самолет вылетел в Турцию. Телеграм-канал Nexta Live уточнил, что в минувшее воскресенье аэропорт в Минске был тщательно осмотрен саперами – такая строгая проверка происходит только перед рейсом лидера.

Ранее “Дни.ру” написали о реакции главы Белоруссии на забастовки рабочих. Александр Лукашенко призвал всех сотрудников предприятий прекратить стачки и вернуться к работе. В противном случае они лишатся основного заработка и не смогут прокормить свою семью.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 14 Авг 2020 в 4:33 PDT

Также президент рассказал, что некоторым людям платят за оппозиционные выступления. По мнению Александра Лукашенко, этих денег хватит только на несколько дней.

“Ну на два дня дадут. А потом что?”, – задал риторический вопрос политик.



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