 

Отток валюты из Украины уменьшился, это снизило давление на валютный рынок

14.08.2020, 15:18, Новости дня

Курс гривны будет стабильным, предпосылок для девальвации национальной валюты до 30 UAH/USD в данный момент нет. Об этом в интервью журналу “Фокус”, опубликованном 13 августа, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Он подчеркнул, что нет инструментов, при помощи которых кто-либо может повлиять на движение курса в этом направлении.

“В связи с карантином объемы импорта в Украину снизились на 18%, тогда как экспорт упал всего на 6%, что фактически выровняло платежный баланс. То есть отток валюты из страны уменьшился, и это снижает давление на валютный рынок”, – сказал Марченко.

По прогнозам правительства Украины, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%. Согласно прогнозу МВФ, ВВП упадет на 7,7%, рост потребительских цен будет на уровне 4,5%.

Индекс ожиданий деловой активности в Украине вырос на 1,5 пункта. Смягчение карантина и постепенное восстановление спроса повлияли на оживление украинской экономики, однако настроения бизнеса улучшаются медленно. Об этом 3 августа заявили в Нацбанке Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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