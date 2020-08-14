Власти города в Гомельской области пошли на уступки жителям и разрешили провести мирный митинг

14.08.2020, 15:18, Новости дня

Власти города Жлобин Гомельской области согласились провести мирный митинг в городе и выпустить всех задержанных в ходе массовых протестов активистов. Об этом сообщает гомельское издание “Сильные новости”.

Сегодня рабочие Белорусского металлургического завода, которое находится в Жлобине, вышли на забастовку с требованием освободить всех незаконно задержанных граждан страны.

На акцию с участием около 500 человек приехал губернатор Гомельской области Геннадий Соловей.

Он разрешил провести сегодня в городе мирный митинг и пообещал, что мероприятие будет санкционированным, никаких мер к его участникам применятся не будет. В митинге примут участие мэр и начальник РОВД города.

Кроме того, Соловей сказал, что все задержанные будут освобождены и примут участие в митинге. По его словам, их попросят показать и рассказать об издевательствах после задержания.

По данным издания, освобождения в Жлобине уже начались.

Судя по всему, Жлобин станет первым городом, власти которого позволили проведение массового мирного митинга, как того требовала оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихоновская.

Митинг назначен на 19.00.

“Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог. Я прошу всех мэров городов 15-го и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе”, – заявила она сегодня.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. Выборы проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов были задержаны около 7 тыс. человек. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия.

В ночь на 14 августа из СИЗО Минска начали выпускать задержанных активистов.

Сегодня ЦИК Беларуси огласил окончательные итоги выборов президента – победителем стал действующий глава государства Александр Лукашенко – за него проголосовали 80,1% избирателей. Тихановская получила 10,1%.