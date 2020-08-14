Зеленский: Украина заинтересована в закупке вакцины против коронавируса, которая проходит испытания в Израиле

14.08.2020, 15:18, Новости дня

Украина заинтересована в закупке вакцины против коронавируса, которая проходит испытания в Израиле. Об этом президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, сообщает сайт Офиса президента.

“Украина должна быть среди друзей Израиля, которые первыми смогут приобщиться к исследованию и использованию вакцины”, – отметил Зеленский.

Стороны также обсудили меры, принимаемые правительствами двух стран для борьбы с пандемией COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию в Украине выявили еще у 1732 человек – это новый антирекорд за весь период эпидемии в стране. Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 87 872. Умерло 2011 человек, выздоровело 46 797.

В Израиле зафиксировано 90 472 случая коронавируса, 657 человек умерли.