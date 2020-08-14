Мнение: Главное достижение СССР после спутника и лампочки Ильича

14.08.2020, 15:16, Разное

Знаете, что я считаю главным достижением СССР? После спутника и лампочки Ильича, разумеется. Думаю, это диспансеризация. Худо-бедно, но через нее проходили миллионы людей в течение года. И на многих предприятиях было строго: прошел обследование – допустили к работе.

Я не про пилотов и водителей сейчас, а про простых людей. Понятно, не все было гладко. Были приписки, была сомнительная диагностическая база. И качественный сервис можно было получить только в «кремлевской» поликлинике. Это все так. Но все же массовая диспансеризация остается, на мой взгляд, самым эффективным способом увеличения продолжительности и качества жизни.

Помню, как проходил диспансеризацию в Курчатнике. Там, в отличие от многих предприятий, осталась своя медицинская база. Условия были средненькие, врачи – задерганные. Но у моего коллеги под 40 лет возраста выловили рачок. Ранняя стадия, операция, полное излечение.

Знаете, как онкологи говорят? Ранний рак – большая операция, поздний рак – малая операция. Имея в виду под малой операцией «вскрыли – посмотрели – вздохнули – зашили». Коллеге повезло, у него была ранняя стадия. Ее заподозрил пожилой терапевт по анализу крови. Начал копать и докопал. Коллега жив-здоров по сей день. Думаю, без того визита я бы уже лет десять периодически опирался бы на ограду его могилы.

После 40 лет вообще многое меняется. Не говорю «разваливается», но начинает скрипеть. То, что раньше организм как бы прощал, начинает выскакивать с утра в виде головной боли, ноющих суставов, просто мутного состояния. Это первые предвестники системных проблем в организме.

Накопленные за 20 лет компромиссы с питанием, алкоголем, сидячим образом жизни и прочими излишествами нехорошими начинают активно подавать признаки жизни. И если в 40 это еще могут быть просто поклевки, то в 50 начнется шоу с конями. Я такое наблюдал. Разом начинают сбоить органы и системы. Жить начинаешь на и для таблеток.

А ведь это же еще не серьезный возраст, 40–50 лет. Юность фактически. Ум уже появился, возможности его применить – тоже, и если тут начинает барахлить тело – то это обидно. Вроде только вот расправил свободные от социальных обязательств крылья, а тебе бах – рак желудка. И суши сухари.

Поэтому после 40 так важно делать полноценные check up раз в год. Это не сложно: примерно два дня провести вместе с врачами. Отвлечься от всего и заняться собой. Флюорография, узи, МРТ, гастро и (увы) колоноскопия, лучше под седацией. Десяток специалистов, три-четыре десятка анализов. Получить рекомендации на следующий год, проблемные зоны, требующие внимания. Это же не сложно? Будьте здоровы.

Источник: Блог Дмитрия Волошина