Белорусские пограничники объяснили патрулирование улиц в Бресте

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14.08.2020, 15:16, Новости дня

Сотрудники пограничного комитета Белоруссии патрулируют улицы Бреста для «пресечения провокаций», сообщили в ведомстве.

«Последние несколько дней многие брестчане, особенно те, кто проживает в центре, во второй половине дня и по вечерам замечают военнослужащих. В Брестской погрангруппе пояснили, что пограничники действуют исключительно в рамках белорусского законодательства», – говорится в заявлении на сайте ведомства.

В частности, согласно закону об органах пограничной службы, в обязанности военных входит проведение самостоятельно и во взаимодействии с другими компетентными органами мероприятий «по обеспечению собственной безопасности органов пограничной службы, обеспечения безопасности охраняемых лиц и объектов». 

Также в погранкомитете подчеркнули, что одна из определенных законом задач пограничной службы – принятие возможных мер по пресечению правонарушения, установлению и задержанию граждан, его совершивших.

«Пограничники имеют право проводить режимные и иные мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений. Главная цель этих мероприятий – поддержание в городе законности и недопущение провокаций», – заявили в погранкомитете.

Ранее в Минске из изолятора временного содержания начали отпускать людей, которых задержали на акциях протеста. Глава МВД Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность и извинился за травмы случайных людей на протестах в республике. Он также заявил, что случайно задержанных в ходе протестов в Белоруссии людей отпускают под честное слово.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,08% голосов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что подавление беспорядков силовиками в Белоруссии происходит жестко.



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