Опубликовано признание Ефремовым вины в ДТП

14.08.2020, 15:16, Новости дня

СМИ опубликовали протокол допроса, на котором актер Михаил Ефремов признал вину в совершении смертельного ДТП. Под документом подписались артист и его адвокат Эльман Пашаев.

Документ опубликовал «Пятый канал» в Twitter.

https://t.co/L9bWfY4jfZ публикует эксклюзивное фото протокола, в котором актер Михаил Ефремов признает вину в смертельном ДТП.#Ефремов #ДТП #Москва pic.twitter.com/vjt9ZM9SAJ

— Пятый канал Новости (@5tv) August 14, 2020

Помимо признания, в показаниях актера сообщается также о том, что автомобиль в момент аварии был исправен.

«В содеянном раскаиваюсь, впредь подобного обязуюсь не совершать. Желаю загладить вред, причиненный мной потерпевшим, в полном объеме», – написано в протоколе.

Также Ефремов признает, что его здоровью в результате аварии был причинен легкий вред, и он не стал обращаться за экспертизой к медикам.

«Меня больше мучают душевные и нравственные переживания, которые я испытываю в связи с произошедшим ДТП и наступившими последствиями», – сообщил артист на допросе.

Он добавил, что из-за этого испытывает головную боль.

Ранее сообщалось, что Ефремова госпитализировали из здания суда в тяжелом состоянии в реанимацию Боткинской больницы в Москве. Отмечалось, что ему якобы поставили диагноз – инсульт, однако диагноз не подтвердился.

Ефремов в тот день приехал в суд, сильно хромая. Выйти из автомобиля ему помогали судебные приставы. Заседание суда в итоге решили отложить на 18 августа.

Позже появилось видео, где Ефремова везут по больничному коридору на кресле-каталке.

На предыдущих заседаниях суда были продемонстрированы видеодоказательства по делу. Инспектор ГИБДД на видеозаписи спросила Ефремова, был ли он водителем автомобиля, на что тот ответил утвердительно. При этом Ефремов говорил, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит».