Ученые Роспотребнадзора вылетели из Бейрута

14.08.2020, 15:08, Новости дня

Бейрут покинула мобильная лаборатория Роспотребнадзора, которая работала в составе оперативной группировки российского МЧС, занимавшейся ликвидацией последствий взрыва.

Машины лаборатории и 15 сотрудников вылетели на Ил-76 МЧС в Саратов, передает ТАСС.

До этого тем же бортом в Бейрут прилетал первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян. Он наградил сотрудников Роспотребнадзора ведомственными медалями «За отличие в ликвидации чрезвычайной ситуации».

Ранее сообщалось, что РФ направила в Ливан борт МЧС: SSJ-100 доставил в Бейрут оперативную группу из 10 человек, а также 19 специалистов отряда «Центроспас» и двух психологов МЧС для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту.

Кроме того, МЧС РФ развертывало мобильный госпиталь в Бейруте, он круглосуточно принимал тяжело раненых.

Напомним, 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два мощных взрыва, в результате которых пострадала половина города. По сообщению ливанского телеканала LBC international, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры.

Правительство Ливана в полном составе ушло в отставку после начала антиправительственных протестов.