Массовые мероприятия в школах запретили до 2021 года

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14.08.2020, 15:08, Новости дня

Массовые мероприятия в школах РФ не будут проводиться до 1 января 2021 года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью телеканалу «Россия-24».

Кравцов заявил, что до 1 января «не будет массовых мероприятий (в школах)», передает ТАСС.

Ранее министр сообщил, что каждый российский регион будет самостоятельно принимать решение о формате школьных линеек 1 сентября.

В начале августа генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса привела к крупнейшему в современной истории провалу в системе образования по всему миру, способна свести на нет десятилетия прогресса и усугубить укоренившееся в мире неравенство.



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