Массовые мероприятия в школах запретили до 2021 года
14.08.2020, 15:08, Новости дня
Массовые мероприятия в школах РФ не будут проводиться до 1 января 2021 года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью телеканалу «Россия-24».
Кравцов заявил, что до 1 января «не будет массовых мероприятий (в школах)», передает ТАСС.
Ранее министр сообщил, что каждый российский регион будет самостоятельно принимать решение о формате школьных линеек 1 сентября.
В начале августа генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса привела к крупнейшему в современной истории провалу в системе образования по всему миру, способна свести на нет десятилетия прогресса и усугубить укоренившееся в мире неравенство.
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