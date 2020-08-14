 

Су-27 в очередной раз перехватил американских разведчиков над Черным морем

14.08.2020, 15:08, Новости дня

Истребитель Су-27 провел в пятницу перехват американских самолета-разведчика RC-135 и самолета базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной.

В пятницу российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали над нейтральными водами моря две воздушные цели, которые двигались в сторону границы России, передает ТАСС со ссылкой на сообщение центра.

«Для опознания и отождествления целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США», – уточнили в ведомстве.

До этого истребитель Су 27 осуществлял перехваты американских самолетов над Черным морем 7 августа. До этого перехват над Черным морем проходил 5 августа. Прежние перехваты происходили 23, 24, 27, 30 и 31 июля.



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