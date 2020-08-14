Скандалы: Вброшенный президент

14.08.2020, 15:06, Разное

Почему белорусские УИКи не смогли «нарисовать» нужный результат для своего батьки

По версии белорусской ЦИК, более 80% избирателей проголосовали за то, чтобы Александр Лукашенко стал главой государства в шестой раз и остался у власти еще на пять лет, а его главную соперницу — Светлану Тихановскую — поддержали скромные 10%. Чтобы защитить свой реальный выбор, белорусы не только выходят на улицы, но и пытаются организовать «народный Центризбирком» — ведут подсчет голосов своими силами. Собрать полные данные по всей стране невозможно, однако даже доступная часть протоколов показывает, что участковые комиссии «рисовали» спущенные сверху результаты во время досрочного голосования.

В этот раз белорусские власти не смогли даже «правдоподобно» сфальсифицировать результаты выборов.

«Нарисованный» результат Лукашенко все равно оказался более чем на 20% ниже заявленного ЦИК: по данным итоговых протоколов, он набрал 58% голосов, а Тихановскую поддержала почти треть избирателей (28%). Озвученные белорусским Центризбиркомом данные просто взяты из головы, говорит аналитик и директор по исследованиям компании Data Insight Борис Овчинников:

«Это звучит удивительно, но на самом деле все те фальсификации, которые совершались на участках, на итоговый официальный результат вообще не влияли. У них было две задачи: первая — замаскировать реальный результат Тихановской, что, к счастью, получилось достаточно плохо, вторая, по сути идеологическая, — это воспитание, поддержание тонуса, тренировка сотрудников комиссии, которые даже при всей бессмысленности фальсификаций все равно должны их совершать».

Если исключить участки с аномальным досрочным голосованием (более 25% от всех проголосовавших на участке) и завышенной явкой (более 80%),

Тихановская набирает 45% голосов,

набирает 45% голосов, Лукашенко — 43%.

Этого достаточно как минимум для того, чтобы провести второй тур выборов.

Последний раз он проходил в 1994 году — тогда Лукашенко баллотировался на первый срок.

Это лишь те фальсификации, которые можно отсеять с помощью математических и статистических методов. Вбросов и подтасовок могло быть и больше, а реальные результаты, возможно, отличаются от официальных еще более радикально.

Но уже сейчас ясно, что Лукашенко не получил ни заявленных 80%, ни нарисованных в протоколах 58% голосов.

Народный ЦИК

Придумывать результаты голосования — традиционный подход белорусских властей к выборам, однако у избирателей обычно не было такого явного запроса на выявление фальсификаций, говорит Борис Овчинников:

«Раньше удавалось собрать фрагментарные данные по нескольким участкам в Минске, которые показывали, что оппозиционные кандидаты получали в разы больше, чем по официальным цифрам. При этом в масштабах страны Александр Григорьевич все равно достаточно уверенно выигрывал. Сейчас расклад голосов принципиально изменился, поэтому выросла потребность и готовность общества бороться за получение пусть и фрагментарных, но данных о настоящих результатах».

Раньше жителям Беларуси приходилось верить ЦИК на слово: власти не публикуют итоговые протоколы участковых избирательных комиссий, поэтому пересчитать и проверить официально объявленные итоги выборов нельзя. На этих выборах избиратели организовали контроль за результатами голосования самостоятельно: они ждали, пока на дверях УИК вывесят копию протокола с подписями членов комиссии, фотографировали его и отправляли в чат платформы «Зубр», которая занимается мониторингом выборов в Беларуси.

Эти фотографии — фактически единственный источник информации, из которого можно узнать, сколько голосов получил каждый кандидат на участке.

Чтобы проверить результаты голосования и выявить вбросы, муниципальный депутат московского района Раменки, научный сотрудник физического факультета МГУ Максим Гонгальский вместе с волонтерами вручную оцифровали присланные избирателями фото.

Им удалось собрать данные из 900 протоколов, которые охватывают 1,6 миллиона проголосовавших — почти четверть избирателей в Беларуси.

Анализ показывает, что часть комиссий сфальсифицировали результаты голосования: на таких УИКах доля голосов за Тихановскую оставалась на уровне от 5 до 15% вне зависимости от явки, а большинство голосов было в пользу Лукашенко.

«На этих участках видно, что комиссия фактически нарисовала определенный процент голосов Тихановской: это группа участков, которые часто отличаются по явке, но процент за Тихановскую у них одинаковый. Этим точкам соответствуют такие же скопления голосов за Лукашенко наверху.

Видимо, была установка, чтобы Тихановская получила те 10%, которые и были озвучены Центральной избирательной комиссией, а за Лукашенко должно быть большинство», — объясняет Максим Гонгальский.

О фальсификациях говорят и сами члены комиссий: глава УИК № 25 в Витебске Сергей Питаленко подтвердил, что на его участке победила Светлана Тихановская, однако глава районной администрации заставил его переписать протокол в пользу Лукашенко. Это попало на аудиозапись. Во время выборов в Беларуси действовали почти шесть тысяч участков, сколько еще было похожих случаев — можно лишь догадываться.

Досрочно, без СМС

Большинство фальсификаций произошли во время досрочного голосования. На графике видно, что чаще всего низкая доля голосов за Тихановскую была на участках, где досрочно проголосовали 30% избирателей и более. На этих же участках видна стабильно высокая поддержка Лукашенко — 60–80%. Когда выборы проводятся без нарушений, зависимости между явкой и числом голосов в пользу кандидата нет.

Белорусская ЦИК заявила, что досрочная явка на выборах превысила 41%. Глава Центризбиркома Лидия Ермошина объяснила это горячим желанием избирателей выполнить свой гражданский долг из-за «обострения политической борьбы».

«Те самые обвинения, которые просто внедряют в головы наших граждан некоторые интернет-ресурсы, грязные технологии <…> заставили очень многих, прежде всего сторонников власти, мобилизоваться и отдать свой голос досрочно», — заявила она.

Как подсчитал аналитик Сергей Шпилькин, официальная цифра завышена более чем в два раза — в реальности досрочно проголосовали не более 20–25% избирателей.

Таким образом, участки, где доля досрочного голосования выше, можно исключить из рассмотрения.

На участках с нормальной досрочной явкой Тихановская набрала больше голосов. «Высокий процент досрочки в целом связан со вбросами — комиссия вбрасывает [голоса за Лукашенко], пока никого нет. Но в этом тренде есть и объективная часть: оппозиция призывала голосовать в последний день, поэтому сторонники Тихановской пришли именно в последний день — на участках, где она набрала много голосов, досрочного голосования меньше», — говорит Гонгальский.

После исключения всех фальсификаций протоколов, где результат можно считать относительно честным, остается немного — всего лишь 17%. Скорее всего, новой информации о голосовании не появится: Гонгальский предполагает, что число опубликованных протоколов уже близко к пределу. Обновлять данные сложно и из-за перебоев с интернетом, которые возникают в Беларуси в связи с протестами, — местные жители просто не могут отправить фото результатов. Но и этих данных достаточно для того, чтобы не верить официальным результатам президентских выборов в Беларуси.

Катя Бонч-Осмоловская, Артем Щенников