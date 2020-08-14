 

Ученые выявили атипичные симптомы COVID-19 у пожилых

14.08.2020, 14:53, Новости дня

Британские ученные, проанализировав течение коронавируса у пожилых людей, выявили у большинства из них атипичные симптомы заболевания.

Наблюдения велись за пациентами домов престарелых в период с седьмого апреля по 29 июня. Выяснилось, что из 103 человек, чьи тесты показали положительный результат, только у 38% были выявлены стандартные симптомы коронавируса, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование, опубликованное на портале medRxiv.

Отмечается, что у 54 человек не было зафиксировано никаких признаков болезни либо они начинали проявляться через две недели после заражения.

Тем не менее многие инфицированные ощущали «недомогание» и «общее состояние нездоровья», что ученые выделили в категорию «атипичных» симптомов COVID-19.

Ранее из методических рекомендаций по лечению коронавируса Минздрава стало известно, что у пожилых людей новый коронавирус может протекать атипично, возможен бред и снижение давления.

Кроме того, российские ученые выявили фактор, влияющий на тяжелое течение коронавируса.



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