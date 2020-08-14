В мире: Запад приступил к дипломатическому свержению Лукашенко

14.08.2020, 14:53, Новости дня

Отдельная критика действий белорусских властей со стороны европейских политиков к концу рабочей недели приобрела массовый характер, а ее тон заметно ужесточился. Призывы прекратить насилие сменили категоричные требования немедленно освободить задержанных и провести новые демократические выборы. Президент Литвы Гитанас Науседа и вовсе отказался считать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. По мнению экспертов, принудительные перевыборы станут приговором нынешним властям Белоруссии.

Александра Лукашенко больше нельзя считать легитимным президентом Белоруссии, сообщил в пятницу президент Литвы Гитанас Науседа, причина – в Белоруссии «нет свободных демократических выборов». Науседа пригрозил, что против Минска могут ввести санкции, если ситуацию в соседней стране не урегулируют мирным путем, передает ТАСС. В Белоруссии должны быть проведены перевыборы, сообщил спустя несколько часов и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Он тоже настаивает на «прозрачности» нового голосования и присутствии там иностранных наблюдателей.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель «потрясена» сообщениями о том, что задержанные в Белоруссии подвергаются насилию. Она призвала власти Белоруссии «освободить людей без условий и немедленно, их права на собрания, информацию и свободу слова должны соблюдаться».

Накануне Науседа, а также еще трое его коллег по ЕС – из Польши, Эстонии Латвии и Литвы выступили с совместным обращением к Лукашенко, предложив свое посредничество для мирного выхода из кризиса. В четверг госсекретарь США Майк Помпео также потребовал провести новые выборы президента Белоруссии в присутствии международных наблюдателей. Он пригрозил Минску санкциями, в частности прекращением поставок нефти. К введению против Минска карательных мер призвала в пятницу и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

На весь этот хор угроз и упреков Минск ответил в удивительном мягком тоне. Министр иностранных дел Владимир Макей в пятницу заявил, что Белоруссия «готова к конструктивному диалогу» с зарубежными партнерами по всем вопросам, связанным с развитием событий в стране.

Тем временем кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, бежавшая после выборов в Литву, в пятницу наконец прервала молчание и выступила с новым обращением в Сети. Она пообещала перевыборы – как новоизбранный глава государства.

В четверг же 20 дипломатов из европейских стран в Минске демонстративно возложили цветы у метро «Пушкинская» – на месте гибели одного из протестовавших. Напомним, участник протеста в Минске Александр Тарайковский погиб, по версии белорусских властей, когда собирался бросить взрывное устройство в силовиков. Сообщалось, что у погибшего была судимость за нанесение тяжких телесных повреждений.

Лукашенко не боится санкций, которыми грозят США и ЕС, он более 20 лет жил под самыми жесткими санкциями и привык к ним, считает руководитель Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Однако такая реакция Запада, по его мнению, поощряет протестующих, что можно считать частью сценария по смене режима.

«Манифестанты чувствуют поддержку. Особенно после того, как послы стран Запада возложили цветы на месте гибели одного из протестующих.

Безусловно, этот жест – определенная легитимация протестов. И это поведение преследует цель – усилить давление на белорусскую власть, – сказал Бортник газете ВЗГЛЯД. – Представьте себе, что на протесты в самой Польше или в США, например, приходят послы зарубежных государств и возлагают цветы. Это безусловное вмешательство во внутренние дела. И мы видим, как белорусское руководство, стиснув зубы, терпит это».

Бортник предполагает, что страны Запада, особенно антироссийская ось внутри Европейского союза и соседи Белоруссии приняли решение добиваться свержения Лукашенко. «Каким будет инструмент – то ли перевыборы, то ли уход в отставку, то ли через уличные протесты – уже второстепенно», – добавил он.

Эксперт напомнил, что в феврале 2014 года при посредничестве Польши и Германии оппозиция заключила соглашение с Януковичем о мирном завершении Майдана. Потом та же Польша отказалась выполнять это соглашение, нарушив обязанности посредника. Янукович оказался обманутым. Примерно то же разворачивается в Минске, считает политолог. «Прибалтийские страны для достижения своей цели используют традиционный инструмент – предлагают себя на роль посредников, а с другой стороны, своим давлением ведут дело к смене власти», – отметил Бортник.

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов назвал отказ Литвы и других стран признавать Лукашенко президентом стандартным сигналом – он неоднократно использовался в истории, в дипломатической практике. Он напомнил, что целый ряд западных стран не признают легитимность президента Сирии Асада. «Соответственно, если президент нелегитимный, то на него не распространяются стандартные принципы международного права», – добавил Кортунов.

Политолог не исключает того, что с Белоруссией повторится сценарий Венесуэлы, когда целый ряд западных стран отозвали свое признание Николаса Мадуро и взамен признали лидера оппозиции Хуана Гуайдо. «Сразу возникло много новых возможностей для давления на Венесуэлу, – отметил он. – Непризнание Лукашенко президентом – очень серьезный ход. Литва для Белоруссии, конечно – важный сосед, партнер. Но все-таки это относительно небольшая страна. Если Евросоюз в целом откажет в признании, то последствия для Лукашенко могут быть существенными», – предположил Кортунов.

Как заявлял ранее в интервью газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, «если Лукашенко вынудят провести перевыборы, то шансы на его победу ничтожны. Совершенно ясно, что он проиграет». «Как и любой нормальный человек, я негативно отношусь к тем методам, которые применяет Лукашенко против оппозиции. Это отвратительно. Но победа оппозиции может сказаться на Белоруссии хуже, чем правление Лукашенко», – сказал политолог. Он добавил, что приход к власти насильственным способом может закончиться также печально, «как это произошло на Украине». «Поэтому лично у меня есть проблема выбора стороны, которой хочется симпатизировать», – подчеркнул Погребинский.

Технологии Майдана не стоят на месте

Эксперты видят прямые параллели между событиями в Белоруссии и «оранжевыми революциями» на Украине, в Армении и в дальнем зарубежье. Зато для самих белорусов такие политтехнологии – в новинку. Ничего подобного в республике не случалось со времен распада Союза.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко убежден, что избирательная кампания оппозиции оказалась «творческой находкой» и вряд ли была под силу местным политтехнологам. «Как с точки зрения отбора персонажей, так и с точки зрения их индивидуального имиджевого и визуального позиционирования очень неплохо работали с образом женского трио – Тихановская, Цепкало, Колесникова. Видно, что работали хорошие политтехнологи, скорее всего американские», – сказал Минченко газете ВЗГЛЯД.

Что касается самих технологий протеста то большинство из них не новы – они были отработаны на Украине и в Гонконге. «Например, программа Psiphon для обхода интернет-блокировок. Кроме того и там, и здесь применялась отработанная технология коммуникации между мобильными устройствами без интернета и сотовой связи через Bluetooth», – поясняет Минченко.

Минские политологи оценивают события в своем городе как «распыленный политический майдан», поскольку он лишен «конкретного центра», к которому добавляется метод «булинг-майдана» – это сетевая травля чиновников и силовиков. Так считает сотрудник Института философии НАН Белоруссии Петр Петровский. «Стоит признать творческий подход организаторов протеста. Они легко меняют форматы, например, быстро переключились от жестких драк с милицией на подчеркнуто мирные акции с большим привлечением женщин в белой одежде и с детскими колясками в руках», – говорит эксперт, напоминая, что похожий метод, кстати, применялся в Ереване во время «цветной революции» два года назад.

При этом государственная пропаганда мало что может противопоставить оппозиции – она по сути проиграла информационную войну, считает Петровский.

Политтехнологи из Киева отмечают несколько особенностей белорусского протеста. В отличие от Украины, в Белоруссии отсутствуют оппозиционные телеканалы и олигархи, поэтому альтернативными источниками информации стали Telegram-каналы, в первую очередь Nexta Live. Эксперты подозревают, что этот телеграм-канал, чья редакция находится в Польше, опекают власти всего Евросоюза. Аудитория этого канала, принадлежащего 22-летнему блогеру Степану Путило, за неделю выросла с 350 тысяч до 1,7 млн подписчиков.

«Благодаря VPN каналы работали даже при блокировке интернета и превратились в направляющую силу протеста. Эти каналы в разы дешевле телевидения, но в экспертных кругах уверены, что этот бенефис хорошо оплачен. Лента на Nexta обновляется чуть ли не ежеминутно, проводятся стримы с мест событий. Такую скорость не могут позволить себе медиа даже с хорошими бюджетами, и уж тем более Telegram-канал 22-летнего парня», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель киевского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, который в свое время консультировал на Украине «оранжевую принцессу» Юлию Тимошенко.

По мнению политтехнолога, важным элементом белорусских протестов стала попытка запустить общенациональную забастовку, чего не было на Украине. «А постановочные записи сжигающих форму ряженых «десантников» – это просто элемент информационной войны, равно как и сообщения о российском спецназе, который якобы высадился в Белоруссии. Мы все это уже проходили в Киеве. Это чистый постмодерн, когда реальности нет, но ее конструируют», – считает Золотарев.

«Лукашенко готовился к попытке Майдана. Похоже, белорусские силовики разбирали те события в Киеве поминутно и оказались готовы к этому. В частности, они не позволили манифестантам закрепиться на плацдарме в центре столицы», – констатирует эксперт.

Но белорусские правоохранители все равно повторили ошибку украинских коллег, – они действовали только на устрашение. Теперь это может привести к обратному эффекту, когда протест приобретет синергию ответного ожесточения, когда против власти начинают выступать даже те, кто неделю назад и не помышлял этом.

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