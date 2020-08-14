Прошедшие сутки в Белоруссии назвали самыми спокойными за четыре дня

14.08.2020, 14:53, Новости дня

Минувшие сутки стали самыми спокойными в Белоруссии за последние четыре дня, сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

«Прошедшие сутки стали самыми спокойным за последние четыре дня. Имевшиеся акции в большинстве своем носили мирный характер. <…> Лишь в отдельных случаях в ходе несанкционированных мероприятий действия некоторых лиц носили агрессивный характер», – написала Чемоданова в Telegram.

По ее словам, в Витебске телесные повреждения были причинены сотруднику органов внутренних дел.

Также представитель МВД отметила, что за сутки было составлено 102 протокола об административных нарушениях.

Ранее в Минске из изолятора временного содержания начали отпускать людей, которых задержали на акциях протеста. Глава МВД Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность и извинился за травмы случайных людей на протестах в республике. Он также заявил, что случайно задержанных в ходе протестов в Белоруссии людей отпускают под честное слово.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,08% голосов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что подавление беспорядков силовиками в Белоруссии происходит жестко.