Дом принца Чарльза продан за 3,5 миллиона фунтов стерлингов: экскурсия по особняку

14.08.2020, 14:48, Разное

С молотка ушел особенный объект недвижимости, связанный с принцем Чарльзом. Дом в Браднинче, Девон, который с 1874 и 1976 годы принадлежал подконтрольному Чарльзу герцогству Корнуолл, а также королю Карлу I, был продан за 3,5 миллиона фунтов стерлингов.

В доме 6 спален, одна из которых – главный люкс – получила название King Charles Room, поскольку монарх останавливался здесь в 1644 году. В комнате расположена большая деревянная кровать и даже собственный балкон под потолком. Несмотря на историческую составляющую особняка, многое здесь было модернизировано – например, кухня с глянцевыми кремовыми шкафами, черными мраморными столешницами и прожекторами в потолке. Кроме того, в особняке есть бассейн, а на приусадебной территории – собственное озеро.

Отметим, что ранее на продажу был выставлен другой особняк, связанный с принцем Чарльзом. Речь идет об усадьбе Bolehyde Manor в деревне Аллингтон, Уилтшир. Герцогиня Камилла жила здесь с первым мужем Эндрю Паркер-Боулзом и их детьми, а также здесь часто гостил принц Чарльз. Говорят, что любовная связь Камиллы и Чарльза, в то время как он еще был женат на принцессе Диане, началась именно в этом доме. Сейчас Bolehyde Manor выставлена на продажу – агентство Savills намеревается выручить за усадьбу 3,75 миллионов фунтов стерлингов.