 

Лукашенко впервые высказался о забастовках на предприятиях Белоруссии

14.08.2020, 14:43, Разное

Александр Лукашенко напомнил, что во время пандемии коронавируса запретил увольнять людей, несмотря на трудности, с которыми сталкивались предприятия. Но держать людей на производствах президент не намерен. Если они хотят, то пусть бастуют. Но если все-таки хочется зарабатывать деньги, необходимо всем немедленно взяться за работу, отметил лидер страны.

Лукашенко также считает, что остановка “Беларуськалия” будет на руку России и Канаде. Эти государства быстро поставят на рынок свои товары, если производство не будет работать в нормальном режиме. Белорусское машиностроение также не должно уступать конкурентам, поэтому сотрудники МТЗ, МАЗ и других подобных предприятий обязаны продолжить работу.

По словам президента, устроившие забастовку люди могут ходить по улицам, ведь, как он осведомлен, за протесты некоторым платят деньги. Но этих средств хватит лишь на несколько дней, подчеркнул Александр Григорьевич. Поэтому необходимо сделать правильный выбор.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Согласно данным ЦИК, Александра Лукашенко поддержали 80% избирателей, а Светлану Тихановскую – всего 10%. Кандидат от оппозиции располагает другими данными, по которым очевидно, что она победила на голосовании.



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