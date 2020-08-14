Глава Белорусской православной церкви призвал к миру в стране

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14.08.2020, 14:30, Новости дня

Митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Белоруссии призвал сделать все возможное, чтобы в республике воцарился мир.

Митрополит Павел призвал сделать «все возможное, чтобы мир воцарился на нашей благословенной белорусской земле», призвал граждан «к сдержанности и мудрости», передает БелТА.

Ранее в пятницу ЦИК Белоруссии озвучил окончательные результаты президентских выборов: действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента.

Акции жестко подавляются силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Тихановская, выехавшая после выборов в Литву, призвала защищать истинные итоги голосования ненасильственными мирными способами. При этом она поддержала забастовки и заявила, что там, где комиссии правильно посчитали голоса на выборах президента Белоруссии, ее поддержка составила 60-70%.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о жестком подавлении беспорядков в Белоруссии.



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