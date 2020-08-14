Опубликован список арестованных на акциях в Минске

14.08.2020, 14:30, Новости дня

Белорусский Верховный суд опубликовал список тех, кто был арестован в ходе протестных акций в Минске 12 августа, сообщила пресс-служба суда.

«В связи с многочисленными обращениями граждан в суды города Минска по вопросу рассмотрения дел об административных правонарушениях, публикуется список лиц, на которых наложено административное взыскание в виде административного ареста – 12.08.2020», – сообщается на сайте суда.

Тем временем в министерстве внутренних дел республики сообщили, что

свыше 2 тыс. задержанных на акциях в Белоруссии отпустили домой, передает РИА «Новости».

«Этот процесс идет непрерывно, продолжается и сейчас. Понимаем, что не так быстро, как хотелось бы. Мы делаем все возможное для разрешения создавшейся ситуации», – сообщила пресс-служба МВД.

Также в ведомстве сообщили, что в Витебске в ходе беспорядков пострадал сотрудник органов внутренних дел.

«Лишь в отдельных случаях в ходе несанкционированных мероприятий действия некоторых лиц носили агрессивный характер. Так, в Витебске телесные повреждения были причинены сотруднику органов внутренних дел, камнем поврежден служебный автомобиль», – уточнили в МВД Белоруссии.

Ранее в Минске из изолятора временного содержания начали отпускать людей, которых задержали на акциях протеста. Глава МВД Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность и извинился за травмы случайных людей на протестах в республике. Он также заявил, что случайно задержанных в ходе протестов в Белоруссии людей отпускают под честное слово.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,08% голосов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что подавление беспорядков силовиками в Белоруссии происходит жестко.