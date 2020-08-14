 

Джоли запретила детям навещать родителей Питта

14.08.2020, 14:30, Разное

Анджелина Джоли запретила детям навещать родителей Брэда Питта. По словам инсайдера, они не видели внуков уже около четырёх лет.
Причиной такого развития событий стали серьёзные разногласия между Анджелиной Джоли и матерью Брэда Питта. Так, взгляды актрисы и её свекрови всегда кардинально отличались. Джейн Питт – консервативная христианка, которая крайне негативно относится к однополым бракам, в то время как Анджелина Джоли является либералкой, ранее вступавшей в отношения с женщинами. Конфликт между ними случился из-за того, что мать Питта отправила в газету письмо, где раскритиковала гей-браки.

«С тех пор Джейн и Анджелина ненавидят друг друга и полностью прекратили общение. Джоли не дает детям навещать бабушку с дедушкой в Миссури», – поделился источник.

Бывшая свекровь знаменитости вместе с мужем живёт в Миссури. Сын часто навещал родителей вместе с детьми, когда ещё состоял в отношениях с Джоли. Но расставание пары привело к тому, что родители Питта больше не могут видеться с внуками.

«Дети обожали бывать у бабушки с дедушкой, они просто сходили там с ума. У Питтов огромный задний двор, где зимой устраивались катания на санях, а летом посиделки у костра», – рассказал инсайдер, а также отметил: Джейн и Уильям Питт сильно переживают по этому поводу и тоскуют по детям, однако Джоли остаётся непреклонной.



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