Новое качество жизни: в чем преимущества московской программы реновации

14.08.2020, 14:23, Разное

Переселение по программе реновации будет происходить в три этапа. Первый пройдет с 2020 по 2024 годы, второй – с 2025 по 2028 годы, а заключительный. третий, – с 2029 по 2032 года. Таким образом, на обновление устаревшего жилищного фонда столицы уйдет 12 лет.

Как говорится в сообщение на портале Mos.ru, в первый этап квартиры получат около 170 тысяч москвичей, которые проживают в 930 старых домах. Объемы второго этапа вырастут почти в два раза: в комфортабельные квартиры в новых домах заселятся более 330 тысяч москвичей, которые в настоящий момент проживают в 1 630 старых домах. Остальные 380 тысяч переедут на третьем этапе.

Реновация – это не просто переселение москвичей из старых домов в новые. Программа нацелена на создание принципиально новой, качественной и комфортной городской среды.

“Теперь мы понимаем и объемы, и задачи, и сложности этого проекта. Действительно, гигантский сложный проект, но мы двигаемся такими темпами, что у меня никаких сомнений нет, мы заходим уже в такую фазу, которая дает ощущение гарантии, что этот проект будет реализован в полном объеме”, – отметил мэр столицы Сергей Собянин.

Любимый район

Одно из главных преимуществ программы реновации – дома для переселенцев предлагают в том же районе и том же квартале, в котором они раньше жили. Это значит, что людям не нужно менять привычную среду проживание. Все магазины, школы, детские сады, спортивные центры и культурные учреждения останутся в шаговой доступности.

Переехав в новую квартиру, человек по-прежнему сможет выйти погулять в любимый парк. В этом один из основных принципов программы реновации: обеспечив москвичей современным жильем, сохранить их привычный образ жизни.

При этом транспортная доступность новых домов значительно лучше, чем старых. Они находятся ближе к станциям метро, МЦК и остановкам общественного транспорта. Более того, рядом с построенными по программе реновации домами находятся уже открытые станции Московских центральных диаметров или те, которые планируются к запуску в ближайшие годы. Это значит, что у переселенцев будет множество вариантов для передвижения по городу.

Проектировщики проделали огромную и очень кропотливую работу. При планировке новых домов и кварталов приходилось учитывать площадь и плотность местной застройки, а также предельную этажность. Строители и проектировщики учитывают все градостроительные ограничения. Москва очень большая и у каждого района свои особенности. Всех их нужно брать во внимание.

Один из ключевых принципов программы реновации – перееление ведется на принципе равнозначности. Жилая площадь новой квартиры будет не меньше старой, а за счет более просторных кухонь, санузлов, балконов и лоджий – даже больше.

При этом у переселенцев всегда есть возможность выбора. Если им не нравится одна квартира, они могут посмотреть другую и остановить свой выбор на приглянувшемся варианте. В конце концов, у каждого свои вкусы и потребности. Программа реновации дает возможность переселенцу переехать именно в то жилье, которое ему по душе, а при желании можно и докупить дополнительные площади. Как показывает практика, более 90% переселенцев довольны новым жильем и с радостью переезжают.

Большой подарок мэрия столицы сделала тем, кто проживает в общежитиях и коммунальных квартирах. Ютиться на небольшой жилплощади и терпеть неудобства больше не придется: такие переселенцы получат отдельные квартиры.

Заезжай и живи

Дома для переселенцев построены по современным технологиям. Материал – монолит или современные панельные конструкции. Вход в квартиры в основном будет расположен со стороны двора, а на улице будут расположены помещения под магазины, парикмахерские и другие предприятия.

Важное уточнение: вход в подеъзд и лифтовый холл будут располагаться на одном уровне. Это имеет большое значение для маломобильных категорий: людей пожилого возраста, мам с колясками, велосипедистов. Терпеть неудобства и карабкаться по лестницам больше не придется.

Квартиры в новых домах больше, чем в старых. Возьмем кухни. В старых пятиэтажках их размер резко превышал шесть квадратных метров, а в основном семье приходилось довольствоваться пятью квадратами. На такой площади крайне проблематично уместить одновременно кухонный гарнитур, холодильник и стол – свободного пространства практически не остается.

В новых домах переселенцам предлагаются просторные и удобные кухни площадью не менее девяти квадратных метров. В средем, метраж реновационных квартир на 30% больше, чем старых.

Самое главное, что ломать голову над ремонтом переселенцам не придется. Они получают квартиры с чистовой отделкой – заезжай и живи, останется только перевезти мебель и технику. Стены в новых квартирах оклеены флизелиновыми обоями, на полу лежит ламинат, паркет или плитка. Установлены двери, в том числе металлическая входная.

Покупать сантехнику тоже не нужно – все необходимое уже будет ждать жильцов. В квартирах устанавливают новые ванные, унитазы и раковины, смесители и полотенцесушители.

В квартирах будет тепло в любую погоду. Современные системы отопления создают комфортный микроклимат даже в самое холодное время. Сохранить тепло помогают также качественные стройматериалы и двухкамерные стеклопакеты.

Вместе с жильем город активно внедряет новые технологии. Например, в доме для переселенцев на Изумрудной улице установлены так называемые умные системы водопотребления, тепла и энергии, а показания счетчиков передаются по Wi-Fi. Это идеально вписывается в концепцию “умного города”.

Стоит отметить, что стандарты реновации не зависят от этапов программы. Иными словами, на третьем этапе люди получат такое же качественное жилье с отделкой, как на первом и втором.

Новое качество жизни

Программа реновации призвана создать в Москве принципиально новую городскую среду. Типичный спальный район на окраине столицы это дворы парковки, отсутствие полноценных общественных пространств. Программа реновации оставит это в прошлом.

Городская среда в новых районах будет ориентирована на человека, его потребности и интересы. В новых кварталах будут созданы комфортные зоны отдыха для всей семьи, парки, скверы и бульвары, появятся современные детские и спортивные площадки, велодорожки, учреждения досуга.

В районах реновации будет применяться принцип двор без машин. Внутреннее пространство кварталов отдадут жителям. Это будет удобное и безопасное место препровождения с набором активностей для разных возрастов.

Дома в кварталах реновации будут разной этажности. Это позволит создать неповторимый силуэт города, внести в новую застройку разнообразие и индивидуальность, чего так не хватало советским районам типовой жилой застройки. Этажность домов будет привычной для столичного жилья, никаких небоскребов вместо пятиэтажек в городе не появится. А бывшие социальные объекты, на месте которых появятся дома, компенсируют новыми.

Важно и то, что зелени в районах реновации станет больше. Часть зеленых насаждений придется убрать для строительства домов и инфраструктуры, но взамен высадят гораздо больше, и не маленьких саженцев, а крупных деревьев, которые сразу будут создавать уют для жителей.

Там, где ранее планировалось создать парки, застройка вестись не будет. Более того, в рамках программы реновации в порядок приведут бесхозные зеленые территории, в том числе прибрежные зоны, старые скверы и районные парки.

За счет новой организации пространства количество парковочных мест увеличится. Планируется, что в кварталах реновации будет на 10-15% больше мест для паркинга.

Реновация решит еще одну давнюю проблему Москвы: нехватка улично-дорожной сети в некоторых районах. Будут построены новые внутриквартальные проезды и улицы – у автомобилистов и общественного транспорта появятся сотни новых маршрутов, что в целом улучшит дорожно-транспортную обстановку в городе.

“Будут решены вопросы формирования полицентрической структуры города, создания новой планировочной структуры городской среды, улучшения экологической обстановки, обновления и модернизации инженерной инфраструктуры”, – говорил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

В контакте с людьми

В основе программы реновации лежит принцип демократичности. На всех ключевых этапах власти города принимают только те решения, которые согласованы с местными жителями. Город практически в режиме нон-стоп ведет диалог со своими жителями.

Столичная мэрия всегда открыта для обратной связи: насущные вопросы активно обсуждаются с будущими переселенцами, которые могут предложить свои решения. Кстати, многие из этих инициатив были включены в проекты планировок территорий реновации.

О заинтересованности людей в программе говорит хотя бы тот факт, что в голосовании по включению в программу проголосовали собственники и наниматели более 240 тысяч квартир – это 71%.

Во время голосования впервые в больших масштабах были применены инструменты системы “Активный гражданин” и центров многофункциональных услуг “Мои документы”. Например, в “Моих документах” проголосовали 57% участников программы, а 43% использовали “Активный гражданин”. При этом люди могли менять свое мнение о программе. Как оказалось, некоторым для того, чтобы определиться, понадобилось пять попыток.

За время голосования не выявлено ни единого случая ошибочного учета голосов – все было максимально прозрачно и честно. При этом сервисом проверки учета голоса воспользовались 137 тысяч москвичей. От людей не поступило ни одной жалобы.

Высказать свое мнение и предложить идеи будущие переселенцы могут и на публичных слушаниях. Как уже было сказано, некоторые из инициатив нашли воплощение в проектировочных решениях.

Тогда и сейчас

Переселение их ветхого жилья велось и в “нулевые” годы. Однако программа реновация выгодно отличается от лужковского сноса пятиэтажек. Если при прошлом мэре во главу угла было поставлено количество новых квадратных метров, то теперь речь идет о комплексном развитии территорий и создании новой, гораздо более удобной городской среды.

Так называемая лужковская программа – это точечная застройка на месте отдельных пятиэтажек. Вместо преобразования района люди происходило его банальное уплотнение. Да и в отличие от программы реновации, мнением людей тогда мало интересовались, главное – желания девелопера. Поэтому зачастую пятиэтажки сносились только на том месте, которое было интересно застройщику с точки зрения коммерческой выгоды.

В программе реновации понятия “престижности” нет. Люди сами, путем честного голосования решили, хотят ли они в ней участвовать. Новое жилье будет предоставлено всем, кто проголосовал “за”.

При этом застройка ведется по единым стандартам с применением качественных материалов. Это еще одно преимущество программы реновации по сравнению с лужковскими сносами. Многие москвичи, которые заезжали в те дома, с ужасом вспоминают качество так называемого муниципального ремонта: дешевые обои, разваливающаяся плитка, сантехника, которую люди почти сразу относили в мусорный бак. В общем, эконом в самом худшем его проявлении.

Реновация – это отделка комфорт-класса, то есть на порядок выше по качеству. Люди получают отделку качественными материалами и с надежной сантехникой. Все это будет служить переселенцам многие годы. Да и выглядит напорядок лучше – глаз радуется.

Первые итоги

Всего в программу реновации включено 5 174 дома. Переселение началось в 2017 года. О заинтересованности москвичей в программе говорит хотя то, что за три года из нее никто не вышел, хотя люди имеют такую возможность. Это значит, что данные мэром Сергеем Собяниным гарантии соблюдаются.

Сейчас завершено или продолжается переселение 155 домов, люди получили комфортабельные квартиры в 57 новостройках. Всего жилищные условия за три года реновации улучшили более18 тысяч москвичей, еще шесть тысяч находятся в процессе переезда.

На ход программы реновации не повлиял даже коронавирус. Работы продолжаются и не прекращались в самые сложные весенние месяцы, продолжался и подбор стартовых площадок. На текущий момент под нужды программы зарезервированы 453 участка.

До конца программы реновации еще долго. Завершить ее планируется через 12 лет – в 2032 году. Впрочем, сроки могут быть скорректированы в сторону уменьшения. А благодаря поэтапному плану город не станет одной большой стройкой.

Самый масштабный этап – первый. Он пройдет с 2020 по 2024 годы. В этот период будет построено самое большое количество жилья. На втором и третьем этапах акцент сместится в сторону социальной инфраструктуры и других нежилых объектов.

Второй этап продлится с 2025 по 2028 годы, планируется расселить более 1600 домов и переселить в новое жилье 330 тысяч москвичей. Остальные переедут после 2028 года.

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Реновация в столице – крупнейший градостроительный проект Москвы и одна из самых масштабных программ такого рода в мире. Всего в ней – 5174 дома, это здания высотой не более девяти этажей, которые были возведены по типовым проектам в середине XX века. Программа коснется более миллиона москвичей, будут расселены свыше 350 тысяч квартир. В рамках программы в столице будет построено около 30 миллионов квадратных метров качественного жилья, отвечающего всем современным требованиям.