Мнение: Жестокий белорусский ОМОН поддержали!

14.08.2020, 14:18, Разное

Кто бы что ни говорил, но в белорусских событиях больше всего удивляет даже не реакция на происходящее властей (точнее, полное её отсутствие), а поведение госслужащих. В первую очередь речь идёт о сотрудниках силовых ведомств – милиция, ОМОН и КГБ. Совершенно непонятно, от чего отталкиваются и на что надеются ребята, поколачивая своих же братьев по крови. Тем не менее, даже у такого вопиющего феномена нашлись свои кумиры.

В рядах наших коммуняк уже давно зреет междоусобица, и тот факт, что на фоне стихийных протестов в РБ у представителей партии разгорелся очередной конфликт – ничуть не удивляет. На этот раз «не договорились» между собой глава КПРФ Зюганов и его заместитель Рашкин. Геннадий Андреевич всегда поддерживал Лукашенко, не поменялось его отношение к президенту РБ и после сомнительной победы того на выборах. Рашкин же, напротив, называет нынешнюю власть в Белоруссии «антинародной» и критикует выбранную тактику силовиков бороться с протестами.

«Сколько людей, столько и мнений», – скажете вы и будете, безусловно, правы. Однако сейчас речь идёт всё же не о расходах во мнениях, а именно о идеологическом расколе. По сути, представители КПРФ всегда кричали о себе, как о наследниках революции, при этом с недавних пор некоторые из «наследников» сместили себя на крайне правые позиции. Как-то глупо, разве нет? Сразу вспоминается история про вегетарианца, который иногда не прочь полакомиться курицей.

Оставим Рашкина и поговорим о главе партии.

Если Вы, Геннадий Андреевич, осуждаете возможный государственный переворот в РБ, то объяснитесь за революцию в 1917 году. Нам, простым людям, не совсем понятны эти ваши двойные стандарты.

‼️ КПРФ решительно осуждает попытку государственного переворота в Белоруссии, которую осуществляют прозападные сила, опираясь на свою клиентуру и националистические элементы в белорусском обществе!

— Геннадий Зюганов (@G_Zyuganov) August 12, 2020

А теперь вопрос: почему Зюганов обходит стороной вопрос насилия со стороны силовиков?

Или подобные методы приемлемы для лидера КПРФ?