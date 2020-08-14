 

Украина назвала Белоруссию «легкой добычей» для России

14.08.2020, 14:16, Новости дня

Ослабленная Белоруссия станет «легкой добычей» для России, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«В интересах РФ ослабление стран, по которым она имеет активную внешнюю политику и в которой она хочет укреплять свои позиции. Дипломатично, конечно, РФ говорит «сильная Белоруссия», желает добра и здоровья белорусскому народу. Но мы понимаем, что ослабленная, отторгнутая Западом Беларусь окажется легкой добычей для России», – сообщил Кулеба в эфире «Украинского радио».

Он подчеркнул, что Украина заинтересована в суверенной и независимой Белоруссии, чтобы поддерживать с ней равноправные отношения.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что подавление беспорядков силовиками в Белоруссии происходит жестко.



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