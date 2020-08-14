Появилась версия об отравлении рэпера Картрайта его женой

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14.08.2020, 14:16, Новости дня

Сообщения СМИ о том, что супруга рэпера Александра Юшко (Энди Картрайт) Марина Кохал якобы отравила его, не соответствует действительности, сообщила адвокат девушки Ирина Скурту.

«В СМИ появились какие-то сведения, что якобы у Кохал нашли информацию в ее ноутбуке, что она искала лекарство от сахарного диабета, которое в большом объеме могло бы привести к смерти. Но это опять очередные домыслы», – сказала РИА «Новости» адвокат.

Ранее СК опубликовал видео, снятое во время следственного эксперимента с участием Марины Кохал, супруги погибшего рэпера Энди Картрайта.

Напомним, Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Марину Кохал, подозреваемую в убийстве Энди Картрайта. По словам Кохал, она решила расчленить тело супруга, так как предположила смерть Картрайта от передозировки запрещенными препаратами. При этом анализ не выявил наркотиков в крови рэпера. Женщине предъявлено обвинение в убийстве, вину она не признает.

Адвокат Кохал рассказала, сколько времени женщина расчленяла тело мужа. По версии следствия, Картрайт мог быть убит женой из-за того, что планировал развестись.



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