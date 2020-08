Глава Еврокомиссии призвала ввести дополнительные санкции против властей Беларуси

14.08.2020, 14:12, Новости дня

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призывает ввести дополнительные санкции против властей Беларуси. Об этом она написала в Twitter 14 августа.

“Нам нужны дополнительные санкции против тех, кто нарушил демократические ценности и права человека в Беларуси. Я уверена, что сегодняшняя дискуссия министров иностранных дел ЕС продемонстрирует нашу твердую поддержку прав народа Беларуси на фундаментальные свободы и демократию”, – заявила председатель Еврокомиссии.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционерка Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

На данный момент известно о задержании около 7 тыс. демонстрантов, как минимум два человека погибли, сотни получили травмы и ранения.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил 12 августа, что США могут ввести санкции против Беларуси или ограничить поставки американской нефти.

Рабочие крупнейших белорусских заводов вышли на забастовки с требованием провести честные выборы.