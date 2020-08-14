Жена Степана Меньщикова из «Дома-2» рассказала о результатах УЗИ

14.08.2020, 14:09, Разное

Жена Степана Меньщикова пояснила поклонникам о результатах УЗИ. В семье звезды «Дома-2» уже через несколько недель ожидается пополнение.

Степан Меньщиков стал одним из первых участников эпатажного проекта, кроме съемок в реалити, он также информирует песни, ведет шоу и корпоративы. Сейчас его супруга Ангелина находится на последних сроках беременности. Буквально через несколько недель звезда телестройки станет папой.

Жена телезвезды также активно ведет свой аккаунт в соцсети Instagram, публикуя различные подробности из их совместной жизни. В начале июля пара официально зарегистрировала свои отношения, чем удивила многих фанатов, покинув на время для этого Сейшельские острова.

Сейчас Меньщиков с беременной женой находятся в Подмосковье, Ангелина прошла в очередной раз УЗИ, о результатах которого пояснила в Сети. С ее слов, никаких проблем с вынашиванием малыша обнаружено не было. Раскрывать пол ребенка она не стала, однако поделилась тревогой о недоборе малышом веса. Сама же будущая мама пополнела всего на 12 килограммов.

Как пишет «Глобал.мск», у Меньщикова уже есть дети от перового брака с Евгенией Шамаевой, сын Иван и дочь Варвара. После развода в 2018 году он встречался с Аленой Водонаевой, Викторией Боней и Александрой Харитоновой. Кроме шоу-программ и песен, Меньщиков также снялся в «Криминальной России» и «Счастливы вместе». Нынешняя жена Ангелина хорошо ладит с детьми супруга и даже покупает им вещи.