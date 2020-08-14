Нурмагомедов не смог понять суть происходящего в Белоруссии

14.08.2020, 14:08, Новости дня

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов высказался о ситуации с протестами в Белоруссии.

«Мы не можем понять суть происходящего, мы там не находимся. Пожелаю им мирного неба над головой. Мир намного лучше, чем война. Не хотел бы давать политическую оценку. Пожелаю братскому народу мира и здоровья», – приводит «Газета.ru» слова бойца.

Также он отметил, что был несколько раз в Белоруссии. Хабиб запомнил большой и чистый Минск, а также отзывчивых людей.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов.

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, выехавшая после выборов в Литву, поблагодарила тех, кто участвует в забастовках.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что подавление беспорядков силовиками в Белоруссии происходит жестко.