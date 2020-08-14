“Я боюсь рака…” Надо ли сдавать онкомаркеры для профилактики?

14.08.2020, 13:55, Разное



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Для чего используются онкомаркеры и что конкретно они показывают?

Онкомаркеры используются в качестве контроля уже имеющихся злокачественных новообразований – критерия так называемого опухолевого ответа на проведение специального лечения при выявлении рецидива или метастазов уже пролеченной опухоли. Это вовсе не инструмент скрининга и ранней диагностики онкозаболеваний.

Что такое онкомаркеры? Это вещества, чаще белковой природы, которые выделяет либо сама опухоль, либо организм в ответ на ее развитие. Благодаря специфичности каждого белка можно предположить очаг заболевания, поражение определенных органов при различных локализациях опухоли. Но надо помнить, что повышение уровня опухолевых маркеров не является 100% признаком рака. Они могут повышаться и при отсутствии онкозаболевания по многим другим причинам: из-за воспалительных процессов, инфекций, беременности, доброкачественных опухолей и приема некоторых медикаментов.

Также надо понимать, что нормальный уровень опухолевых маркеров не может гарантировать отсутствие злокачественных новообразований. И не у всех онкологических больных с диагностированными злокачественными новообразованиями уровень опухолевых маркеров повышен.

Важен не единичный результат онкомаркера, а мониторинг. Уровень концентрации его позволяет определить начало изменений в формировании рецидива опухоли или метастазирование на 1-6 месяцев быстрее, чем использование других методов диагностики.

И все-таки, есть ли какие-то онкомаркеры, которые необходимо сдавать в профилактических целях? Например, на сайтах некоторых частных клиник рекомендуется сдавать онкомаркеры при наличии наследственной предрасположенности, мужчинам после 40 лет (ПСА), женщинам, у которых есть штамм ВПЧ.

К сожалению, ни один онкомаркер на сегодняшний день не обладает достаточной чувствительностью и специфичностью для того, чтобы его можно было использовать для самостоятельного скрининга рака.

ПСА – простатспецифический антиген, который используется для скрининга мужчин на наличие рака предстательной железы, но повышение его уровня может быть также вызвано доброкачественной гиперплазией предстательной железы (аденомой). Кроме того, он может быть повышен при остром простатите, после пальцевого исследования предстательной железы или трансректального УЗИ. Поэтому нельзя его считать опухолевым маркером для полноценного скрининга нельзя.

Что касается ВПЧ онкогенного типа, то специальных онкомаркеров для носителей этого вируса вообще не существует.

Вирусы папилломы человека онкогенного типа (штаммы 16, 18, 31 и 33) ассоциированы с целой группой заболеваний как у женщин, так и у мужчин. Самое распространенное из них – это рак шейки матки. Он является социально значимым заболеванием, так как стоит на первом месте среди причин онкологической смертности женщин до 45 лет.

Носительницы ВПЧ-инфекции требуют более тщательного и регулярного наблюдение у гинеколога не менее 1 раза в год. Кроме клинического осмотра состояния шейки матки таким пациенткам необходимо цитологическое обследование на наличие атипичных клеток и одновременно исследование на ВПЧ.

А есть ли какие-то реальные инструменты скрининга рака на ранних стадиях или предрасположенности? Что делать людям, которые заботятся о своем здоровье и хотели бы избежать если не самого заболевания, то как минимум диагностировать его как можно раньше?

Каждый человек должен заботиться о своем здоровье, пристально к нему относиться. Для этого нужно как минимум регулярно посещать врача. В частности, женщина должна ежегодно осматриваться маммологом и выполнять УЗИ молочных желез, а после 40 лет — обязательно маммографическое исследование.

Для скрининга онкологической патологии репродуктивной системы у женщин необходим ежегодный осмотр гинеколога, выполнение цитологического исследования и УЗИ органов малого таза.

Скрининговым методом выявления колоректального рака является определение кала на скрытую кровь. После 50 лет – колоноскопия один раз в 5 лет, а дальше – по показаниям.

Скрининг рака легкого – это рентгенологическое ежегодное обследование органов грудной клетки.

Все вышеперечисленные скрининговые методы используются для выявления самых распространенных видов рака и предраковых заболеваний, которые могут к ним привести. Регулярное прохождение этих обследований снижает риск развития онкозаболеваний примерно на 1/3.