В Латинской Америке испытают российскую и британскую вакцины

14.08.2020, 13:54, Новости дня

В то время как Бразилия договорилась с Россией о производстве вакцины «Спутник V», Аргентина и Мексика делают ставки на британские разработки лаборатории AstraZeneca, пишет Ouest-France. Помимо этого, в Латинской Америке, которая остаётся одним из эпицентров распространения коронавируса, проводятся клинические испытания сразу нескольких вакцин из лабораторий Китая, США и Франции.



Reuters

В среду правительство бразильского штата Парана подписало договор с Россией о производстве и испытании новой российской вакцины от коронавируса «Спутник V», пишет Ouest-France.

По информации издания, соглашение подписано между Технологическим институтом штата Парана и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Глава института Хорхе Калладо рассказал, что на следующей неделе рабочая группа оценит результаты первой и второй фаз испытаний вакцины, которыми поделились российские специалисты. Последняя перед сертификацией третья фаза всё ещё продолжается. По словам Калладо, сперва необходимо заручиться согласием местных служб здравоохранения, а потом начать производство во второй половине следующего года.

Как напоминает французская газета, Бразилия находится на втором месте в мире по количеству заразившихся коронавирусом: с начала эпидемии заболело 3,1 миллионов человек, а более 104 201 умерли. В среду Министерство здравоохранения доложило, что за последние 24 часа в стране подтвердили ещё 55 155 новых случаев заболевания, 1 175 человек погибло. При этом в Бразилии уже проводятся испытания третьей фазы двух других вакцин: ChAdOx1 nCoV-19 — совместной разработки Оксфордского университета и фармацевтической британской фирмы AstraZeneca, а также Coronavac, произведённой в китайской лаборатории Sinovac Biotech.

В свою очередь президент Аргентины Альберто Фернандес в среду объявил о договоре Фонда Карлоса Слима, принадлежащего мексиканскому магнату, с лабораторией AstraZeneca на производство 150 и 250 миллионов доз вакцины. Они предназначены для всей Латинской Америки за исключением Бразилии и будут доступны в первой половине 2021 года по запросу правительств государств. Фернандес подчеркнул, что представители британской фирмы выбрали аргентинскую лабораторию Masayans для изготовления вакцин, что является признанием её качества, при этом в Мексике займутся упаковкой и завершением процесса производства.

Президент Аргентины отметил, что по договору цена на вакцину будет «доступной»: около $3—4 за дозу, что позволит всем странам Латинской Америки их закупить. Глава МИД Мексики Марсело Эбрард поблагодарил Фонд Слима и объявил, что страна подписала новые соглашения с американской лабораторией Janssen Pharmaceuticals и китайскими CanSino Biologics и Walvax Biotechnology на участие в клинических испытаниях, начиная с сентября. Ранее Мехико объявил об участии в испытаниях французской компании Sanofi.

В заключение Ouest-France отмечает, что Мексика занимает третье место после США и Бразилии по числу погибших от коронавируса: по последним официальным данным, в стране насчитывается 53 929 умерших и 492 522 случая заражения. Латинская Америка остаётся регионом, который больше всех затронула пандемия COVID-19. В то же время официальные цифры заболевших не отражают реальную картину, потому что во многих бедных странах не хватает материалов для масштабного тестирования.