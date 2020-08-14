 

Ольга Бузова лишилась 19 миллионов рублей из-за неприбыльного ресторанного бизнеса

14.08.2020, 13:53, Разное

Два года назад Ольга Бузова решила заняться ресторанным бизнесом, который впоследствии оказался неприбыльным. Так артистка лишилась около 19 миллионов рублей.
Ранее Ольга Бузова открыла несколько ресторанов BUZfood в Москве и Санкт-Петербурге. Знаменитость инвестировала в новый бизнес-проект порядка 10 миллионов рублей. Однако уже спустя год после открытия заведений общественного питания стало понятно, что они не приносят прибыль. Немного позже рестораны и вовсе превратились в убыточные, из-за чего их начали постепенно закрывать.

Весной текущего года появилась информация о том, что бизнес исполнительницы был закрыт по причине неуплаты налогов. Однако совсем недавно выяснилось: на этом история не закончилась. Ольга Бузова потеряла почти 19 миллионов рублей из-за убыточных ресторанов.

Стоит отметить, что специалисты предсказывали такой исход событий ещё во время зарождения бизнеса артистки. Причиной этому, по их мнению, стал тот факт, что Ольга Бузова была просто лицом данного проекта, совершенно не вникая в детали.



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