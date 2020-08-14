Меркель резко осудила насилие против протестующих в Белоруссии

14.08.2020, 13:53, Новости дня

Канцлер ФРГ Ангела Меркель жестко осудила насилие в отношении митингующих в Белоруссии и призвала к освобождению задержанных, сообщил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Зайберт заявил, что Меркель «осуждает прежде всего, что тысячи людей просто из-за участия в мирных протестах были задержаны, она потрясена сообщениями о том, что задержанные подвергаются насилию», передает РИА «Новости».

«Она выражает глубокую скорбь родственникам погибших», – добавил он.

По его словам, Меркель призвала власти Белоруссии «освободить людей без условий и немедленно, их права на собрания, информацию и свободу слова должны соблюдаться».

«Тот факт, что фундаментальные права в Белоруссии попираются ногами, совершенно неприемлемо», – подчеркнул Зайберт, указав, что на сегодняшнем заседании СМИД ЕС, посвященном событиям в Белоруссии, «с нашей точки зрения также должна идти речь о санкциях в отношении тех, кто ответственен за нарушение прав людей».

В пятницу главы МИД ЕС проведут экстренное заседание в режиме видеоконференции, на котором в числе прочих вопросов будет обсуждаться ситуация в Белоруссии и возможные меры в отношении лиц, причастных к насилию против участников мирных акций протеста.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что подавление беспорядков силовиками в Белоруссии происходит жестко.