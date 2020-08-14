 

В РФ предложили ввести 300-рублевую купюру

14.08.2020, 13:48, Новости дня

Депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков предложил ввести в обращение купюру номиналом в 300 рублей.

«Направил обращение в Центральный Банк с просьбой выпустить купюру с темой, посвященной Уралу, приурочив выпуск к 300-летию города Екатеринбурга», – написал Пирожкова на своей странице во «ВКонтакте».

Он разместил три возможных варианта внешнего вида банкноты. На первом изображено здание администрации города, на втором – Екатеринбургский цирк имени Филатова, на третьем – дом купца Севастьянова.



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