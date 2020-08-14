В Екатеринбурге испортили два граффити Покраса Лампаса
14.08.2020, 13:48, Новости дня
Вандалы испортили новые работы художника Арсения Пыженкова (Покраса Лампаса), созданные им в ходе фестиваля уличного искусства «Карт-бланш» в Екатеринбурге.
Художник опубликовал в своем Instagram фотографии работ, которые он сделал в четверг на одном из зданий завода «Уралмаш» и в сквере у Театра Драмы.
Он заявил, что исправит испорченные объекты вместе со своими подписчиками.
В октябре 2019 года Покрас Лампас восстановил свой арт-объект «Супрематический крест» в Екатеринбурге, который был испорчен из-за протестов верующих. В марте 2020 года это же граффити стерлось под снегом.
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