 

В Екатеринбурге испортили два граффити Покраса Лампаса

14.08.2020, 13:48, Новости дня

Вандалы испортили новые работы художника Арсения Пыженкова (Покраса Лампаса), созданные им в ходе фестиваля уличного искусства «Карт-бланш» в Екатеринбурге.

Художник опубликовал в своем Instagram фотографии работ, которые он сделал в четверг на одном из зданий завода «Уралмаш» и в сквере у Театра Драмы.

Он заявил, что исправит испорченные объекты вместе со своими подписчиками.

В октябре 2019 года Покрас Лампас восстановил свой арт-объект «Супрематический крест» в Екатеринбурге, который был испорчен из-за протестов верующих. В марте 2020 года это же граффити стерлось под снегом. 



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