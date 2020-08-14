Театр одного актера: Райан Рейнольдс запустил собственный стриминговый сервис – и там есть только один фильм

14.08.2020, 13:42, Разное

Netflix, Apple+, Hulu, Amazon, Peacock… количество стриминговых сервисов в США с каждым годом лишь множится, и бедные кинозрители уже не понимают, на какой из них оформить подписку, а какой пропустить. Теперь сделать этот выбор будет еще сложнее: ведь в игру онлайн-гигантов вступил актер Райан Рейнольдс. У себя в Twitter он анонсировал запуск собственного стримингового сервиса Mint Mobile + и назвал его “самым доступным в мире”.

Также придуманный Райаном проект оказался и самым скромным по части онлайн-библиотеки. В каталоге сервиса – всего один фильм. “Защита дурака” 2003 года – картина, в которой сыграл, конечно же, сам Рейнольдс: он исполнил роль сотрудника агентства безопасности, основная цель которого – предотвращать ограбления. Однажды он сам решает участвовать в краже ювелирного магазина, но план этой операции попадает в руки криминального авторитета. Несмотря на то что Mint Mobile + выстроен по типу того же Netflix – там есть разделы “топ 10 самых популярных фильмов” и категории “Неоригинальные оригинальные картины”, в каждой ячейке для нового проекта там лишь одно кино – “Защита от дурака”. Цену подписки Райан не разглашает – возможно, она не стоит вообще ничего. Такой финансовый эксперимент актер точно может себе позволить: недавно он оказался на втором месте в списке издания Forbes “10 самых высокооплачиваемых актеров”. На счету Райана за прошедший год – 71,5 миллионов долларов.

Сервис Райана Гослинга Кадр из фильма “Защита от дурака”

К подобным шуткам Райана Рейнольдса его подписчики и коллеги уже давно привыкли: не так давно актер шутил над Хью Джекманом, испортив его онлайн-вечеринку с актерским составом фильма “Люди Икс”, до этого – порушил планы на здоровый образ жизни актера Тома Холланда. Количество же курьезов, которые происходят каждый день в семье Райана и его супруги Блейк Лайвли, и вовсе не перечислить полностью.