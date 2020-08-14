Мнение: Время молотьбы

14.08.2020, 13:31, Разное

Крестьяне Беларуси намолотили 6,5 млн т зерна.

Сколько граждан Беларуси намолотило зверье в погонах, пока точно не известно…

Но после того, как к мирным протестам присоединились рабочие крупных промышленных предприятий Беларуси, по-моему, уже очевидно, что время молотьбы наступило и для Лукашенко… Думаю, что дни его сочтены.

Меня ничуть не удивит, если в ближайшие несколько дней в урегулирование политического кризиса в Беларуси включится армия и в города Беларуси войдут армейские подразделения… Несколько полковников в сопровождение десантников или спецназа прибудут в резиденцию Лукашенко и арестуют его… Это в лучшем случае. В худшем – ликвидируют вместе с личной охраной при попытке оказать сопротивление…

А вот дальше развилка. Надеюсь, что военным хватит ума не провозглашать главой государства кого-то в погонах… И армия объявит новые президентские выборы…

Возможет такой сценарий развития событий?

Фотографии отсюда и отсюда