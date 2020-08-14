Мнение: Время молотьбы
14.08.2020, 13:31, Разное
Крестьяне Беларуси намолотили 6,5 млн т зерна.
Сколько граждан Беларуси намолотило зверье в погонах, пока точно не известно…
Но после того, как к мирным протестам присоединились рабочие крупных промышленных предприятий Беларуси, по-моему, уже очевидно, что время молотьбы наступило и для Лукашенко… Думаю, что дни его сочтены.
Меня ничуть не удивит, если в ближайшие несколько дней в урегулирование политического кризиса в Беларуси включится армия и в города Беларуси войдут армейские подразделения… Несколько полковников в сопровождение десантников или спецназа прибудут в резиденцию Лукашенко и арестуют его… Это в лучшем случае. В худшем – ликвидируют вместе с личной охраной при попытке оказать сопротивление…
А вот дальше развилка. Надеюсь, что военным хватит ума не провозглашать главой государства кого-то в погонах… И армия объявит новые президентские выборы…
Возможет такой сценарий развития событий?
Фотографии отсюда и отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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