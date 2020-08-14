Сотрудники метро Минска присоединились к забастовке

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14.08.2020, 13:30, Новости дня

В Минске проходит забастовка работников метрополитена, однако поезда курсируют в обычном режиме, сообщают СМИ.

Несколько десятков работников метро собрались перед станциями и протестуют против насилия властей в отношении мирных граждан, передает «Интерфакс».

Напомним, в четверг рабочие Минского автомобильного завода (МАЗ) вышли на забастовку. Также несколько сотен сотрудников завода БелАЗ приостановили работу и вышли к центральной проходной с требованием вывести из города ОМОН и предоставить результаты голосования по городу Жодино.

Кроме того, сотрудники Белорусского металлургического завода объявили забастовку из-за несогласия с результатами выборов президента республики. Позже предприятие заявило, что работает в штатном режиме, забастовки нет. При этом там прошли задержания.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, выехавшая после выборов в Литву, поблагодарила тех, кто участвует в забастовках.



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