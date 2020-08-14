 

Володин поручил продолжить проверку иностранного гражданства у депутатов

14.08.2020, 13:23, Разное

Василий Пискарев и Отари Аршба обратились в ЦИК России с просьбой предоставить сведения о двойном гражданстве некоторых депутатов. В ведомстве указали, что на момент регистрации в качестве кандидатов в депутаты Госдумы иностранного гражданства у них не имелось.

Также специалисты отметили, что вопрос возможного приобретения иностранного паспорта или вида на жительство народными избранниками уже после их вступления в должность в компетенцию избирательных комиссий не входит. “В этой связи проверка будет продолжена”, – отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он пообещал, что все необходимые запросы будут направлены в компетентные органы.

Вячеслав Володин напомнил, что наличие иностранного гражданства у чиновников и депутатов нарушает законы и Конституцию России. И если информация об этом подтвердится, то в отношении парламентариев будут приняты необходимые меры.

В связи с этим председатель нижней палаты парламента поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции продолжить проверку. Для этого необходимо направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР.

Отметим, россиянин, имеющий иностранное гражданство, вид на жительство или любой другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, не имеет право занимать должность депутата. Подобные ограничения содержатся в законе “О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы” и в Конституции страны.

Кроме того, парламентариям запрещено открывать счета и вклады в иностранных банках за пределами России. Более того, под запретом находится даже хранение за границей наличных средств и других ценностей в зарубежных кредитных учреждениях.



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