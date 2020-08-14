 

Что произошло за ночь 14 августа

14.08.2020, 7:18, Разное

Коротко.

  • Ночью задержанные из-за протестов в Минске продолжили выходить из изолятора. Люди рассказывают об ужасных условиях содержания и издевательствах со стороны силовиков. Большинство из освобожденных оказались на улице без вещей, ключей от квартиры и без телефонов, многих из-за полученных травм увозят «скорые». Около изолятора стоят минчане, которые оказывают вышедшим помощь. Замминистра МВД Александр Барсуков пообещал, что всех задержанных во время протестов в Минске отпустят до утра, а также заявил, что издевательств в изоляторах не было.

  • МИД РФ предложил перестать бесплатно вывозить россиян из-за границы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства. Согласно действующему закону, говорится в в пояснительной записке, возвращать людей на родину необходимо, если существует угроза их жизни. МИД указывают, что зачастую трудно понять, существует ли угроза, что приводит к отказам в предоставлении помощи. Поэтому в ведомстве хотят сделать возврат жителей гарантированным при условии компенсации расходов в бюджет.

  • Андрей Карепов, фигурант дела против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил о побоях во время его доставки на следственные действия. Член столичной ОНК Ева Меркачева рассказала Интерфаксу, что комиссия зафиксировала травмы виска и плеча.

  • За последние сутки в Москве от коронавируса скончались 11 человек. Общее число умерших от COVID-19 в Москве выросло до 4633, а во всей РФ — до 15 282. С начала распространения инфекции в стране ее выявили более чем у 907 тысяч человек.

  • Немецкий «РБ Лейпциг» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв испанский «Атлетико». В 1/2 финала турнира команда сыграет с французской ПСЖ.

    • Источник: Новая газета



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