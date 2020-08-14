Жена Сосо Павлиашвили боится родить «ходящего по трупам монстра»

14.08.2020, 13:17, Разное

Гражданская супруга певца Сосо Павлиашвили Ирина Патлах отказывается рожать в этом году, боясь, что в мир придет «ходящий по трупам монстр». Она и ее врач считают, что из-за коронавируса везде царит тревожная атмосфера, способная оказать влияние на детей в утробе.

Вместе Сосо Павлиашвили и Ирина Патлах живут более 20 лет, предпочитая не узаконивать отношения. За это время у пары появились два ребенка: 15-летняя Лиза и 12-летняя Сандра. Однако они мечтают о рождении сына и на фоне того, что многие звезды в 2020 году объявили, что станут родителями, многие ожидали этого заявления от Павлиашвили и Патлах.

Но врач отговорил ее заводить ребенка в 2020 году. И дело тут не в риске заражения, а в психологическом настрое. Будущую маму может окружать неблагоприятная и тревожная атмосфера, а такие ощущения негативно сказываются на детях. Сама Ирина Патлах полагает, что в это сложное время можно родить «ходящего по трупам монстра» или ребенка с психическими отклонениями. Следующий год Патлах назвала более благоприятным для зачатия.