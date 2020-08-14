 

Зеленский инициировал выход Украины из Антитеррористического центра СНГ

14.08.2020, 13:16, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский подал в парламент законопроект, который предусматривает отказ от решений Украины о создании и деятельности Антитеррористического центра государств-участников СНГ.

Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте Верховной рады.

Предложенные Зеленским проекты предусматривают выход Украины «из решений о создании и деятельности Антитеррористического центра государств-участников СНГ» и из «протокола об утверждении Положения о порядке организации и проведения совместных антитеррористических мероприятий на территориях СНГ». 

Текст законопроекта на сайте Рады пока отсутствует. 

Антитеррористический центр СНГ был создан решением Совета глав государств Содружества 21 июня 2000 года. Центр выполняет функции межгосударственного межведомственного штаба, координирующего антитеррористическую деятельность органов безопасности, спецслужб и правоохранительных органов стран Содружества.

Ранее правительство Украины приняло решение выйти еще из трех соглашений, подписанных в рамках СНГ: о сотрудничестве в подготовке и повышении квалификации военных кадров для пограничных войск государств Содружества, о сотрудничестве в области культуры, а также о создании Совета по культурному сотрудничеству членов СНГ. 

До этого Украина вышла из соглашения о финансовой разведке стран СНГ, а также прекратило действие меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом.



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