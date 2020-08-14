Путин заявил о сокращении темпов ввода жилья в связи с коронавирусом

14.08.2020, 13:16, Новости дня

Темпы ввода жилья в РФ в связи с коронавирусом снизились на 11%, сообщил президент Владимир Путин.

«У нас в связи с этим коронавирусом произошло определенное снижение, на 11 с лишним процентов, ввода жилья по стране», – передает РИА «Новости» слова Путина на встрече с врио главы Архангельской области Александром Цыбульским.

«Для Архангельска, для Архангельской области это одна из наиболее острых проблем, одна из наиболее актуальных тем. К сожалению, ситуация не становится лучше за последнее время. Вот в 2018 и 2019 годах темпы ввода жилья были значительно ниже, чем по стране в целом, а за первое полугодие текущего года ситуация примерно такая же сохраняется», – добавил он.

Он отметил, что в связи с пандемией коронавируса в Архангельской области более чем в два раза этот темп снизился –на 23 с лишним процента, подчеркнул президент, предложив начать обсуждение именно с этой проблемы.

По словам Путина, уровень безработицы в РФ немного подрос.

«Все-таки в Архангельске уровень безработицы, у нас в целом в стране немного подрос уровень безработицы, но в Архангельске подрос чуть больше, чем в среднем по стране», – сказал Путин.

Президент отметил, что до тех пор, пока новые рабочие места не созданы, нужно обратить внимание на тех людей, которые оказались временно без работы.

«Вы знаете, что в этой связи нужно делать по целому ряду направлений. Я вас прошу на это обратить внимание и сосредоточить на этом внимание не только ваше личное, но всей вашей команды», – призвал глава государства.

Он добавил, что «предпосылки для того, чтобы эффективно решать эти вопросы, безусловно, есть».

«У вас и ВРП темпами большими, чем в среднем по России, и промышленное производство растет, и сельское хозяйство растет. В целом ситуация неплохо выглядит и по финансам, так что база неплохая, она имеется, и её нужно эффективно использовать», – отметил Путин.