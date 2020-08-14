Для подозреваемого в убийстве девочки в Саратове потребовали пожизненный срок

14.08.2020, 13:08, Новости дня

Гособвинение просит назначить пожизненное заключение Михаилу Туватину, подозреваемому в убийстве и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении девятилетней девочки в Саратове, сообщили в прокуратуре региона.

«Государственный обвинитель просит назначить подсудимому, по совокупности преступлений, наказание в виде пожизненного лишения свободы», – сообщил источник ТАСС.

Судебное следствие по делу завершилось в четверг.

Туватин обвиняется по ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера») и 132 УК РФ («Действия сексуального характера с применением насилия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). По данным следствия, мужчина заметил девочку по дороге в школу, затащил ее в заброшенный гараж, надругался, задушил, а тело спрятал в соседнем гараже.

Ранее зампредседателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об обнаружении тела девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась.

После местные жители собрались у полицейского участка с требованием немедленной расправы над предполагаемым преступником.

На следующий день глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Саратов следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства для оказания помощи в расследовании убийства.

Также стало известно, что подозреваемый признался в убийстве девочки, пояснив, что сделал это из-за самовольно захваченного гаража.