Глава Еврокомиссии призвала ЕС вести санкции против нарушивших права человека в Белоруссии

14.08.2020, 13:08, Новости дня

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу (ЕС) нужно ввести дополнительные санкции против тех, кто нарушил демократические ценности в Белоруссии.

Глава ЕГ написала в Twitter, что «нам нужны дополнительные санкции против тех, кто нарушал демократические ценности или права человека в Белоруссии».

«Я уверена, что сегодняшняя дискуссия министров иностранных дел ЕС продемонстрирует нашу решительную поддержку прав людей в Белоруссии на основные свободы и демократию», – добавила фон дер Ляйен.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов.

Акции жестко подавляются силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о жестком подавлении беспорядков в Белоруссии.