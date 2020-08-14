В Киеве Mazda влетела в кафе на остановке

14.08.2020, 13:06, Новости дня

В Киеве автомобиль Mazda влетела в кафе на остановке. Об этом 14 августа сообщает паблик dtp.kiev.ua в Facebook.

Авария произошла на пересечении Днепровской набережной и Княжьего затона.

В результате ДТП пострадал водитель Mazda. Его госпитализировали в критическом состоянии. Также пострадал продавец кафе – у него повреждена рука.

На месте происшествия работают скорая помощь и спасатели.

Водитель Мазда в критическом состоянии госпитализирован. На месте скорые и спасатели. Выехала сог. Тоже едем..Один… Posted by dtp.kiev.ua on Reede, 14. august 2020