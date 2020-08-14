Скандалы: Ракеты Рогозина решил обогнать Маска по рисункам на ракетах

14.08.2020, 12:55, Разное

АО «Хохломская роспись» откликнулась на предложение главы «Роскосмоса» расписать ракеты национальными орнаментами, предложив разработать для корпорации линейку сувенирной продукции

Идея главы Роскосмоса украсить ракеты хохломской росписью или гжелью нашла отклик у предприятий народно-художественных промыслов. Фабрика «Хохломская роспись», расположенная в городе Семенове Нижегородской области, направила предложение о сотрудничестве господину Рогозину. Предприятие готово расписать элементы скафандра, тюбики с едой и разработать для корпорации линейку сувенирной продукции. Поддержать производителей НХП решили и нижегородские власти. Региональный парламент готовит поправки к закону о закупках, чтобы упростить прямые покупки изделий НХП для госнужд.

Генеральный директор АО «Хохломская роспись» Алексей Усанов отреагировал на идею главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина поддержать народно-художественные промыслы. В понедельник в программе Юрия Костина «Личные связи» на YouTube господин Рогозин предложил украсить российские космические корабли и ракеты-носители хохломой, гжелью и изображениями городов Золотого кольца. По его мнению, это поможет сохранить традиции русского народного промысла.

Господин Усанов инициативу оценил положительно. По его словам, она «очень понравилась художникам и воодушевила их», поэтому фабрика готова заняться этой работой, тем более что похожий опыт у «Хохломской росписи» есть. В 1998 году предприятие украсило самолеты British Airways к 40-летию начала полетов в Россию, а в 2013 году хохломскую ливрею получил Sukhoi Superjet Аэрофлота к 90-летию авиакомпании. «Мы занимаемся и другими проектами: расписываем кондиционеры, автомобильные детали, огнетушители и шлемы пожарных, корпоративную и сувенирную продукцию. Поэтому подготовили и направили в Роскосмос предложение о сотрудничестве»,— рассказал “Ъ-Приволжье” Алексей Усанов. По его словам, художники также готовы украсить знаменитым орнаментом скафандры, тюбики с питанием для космонавтов, зубной пасты и разработать линейку сувенирной продукции: матрешек-космонавтов и подарочных ракет. «Ответ от корпорации пока не получили. В Роскосмос трудно пробиться. Надеюсь, нас увидят, услышат, и мы будем сотрудничать»,— планирует господин Усанов.

Группа компаний «Народные художественные промыслы», владеющая долей в УК «Гжель», сообщила “Ъ-Приволжье”, что рассматривает различные варианты сотрудничества с Роскосмосом.

Один из собеседников“Ъ-Приволжье” в отрасли НХП раскритиковал идею господина Рогозина: «Зачем расписывать ракеты в стиле народных промыслов? Мы с орбиты будем привлекать инопланетян в качестве туристов? Во-первых, на стартовом столе роспись издалека не видно.

Отрасль народно-художественных промыслов давно находится в упадке, который усугубился пандемией коронавирусной инфекции — туристов нет, и спрос на продукцию НХП сошел на нет. Как отмечают в правительстве Нижегородской области, НХП зависят от туризма на 80% и включены в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей российской экономики. По данным Минпромторга РФ, в 2020 году объемы производства и реализации изделий художественных промыслов упали на 70%. Это подтверждают и собеседники “Ъ-Приволжье” на российских предприятиях: по их словам, производственные мощности загружены лишь на треть, не растерять коллектив помогает участие в госпрограммах поддержки с компенсацией заработных плат. А доля экспорта изделий НХП в общем объеме продукции сейчас незначительна и составляет менее 3%.

В связи с этим Нижегородская область предлагает упростить на федеральном уровне процедуру госзакупок изделий НХП.

Региональный парламент подготовил пакет поправок к закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» об отмене критерия признанного художественного достоинства изделий НХП. Прохождение незарегистрированных в госреестре сувениров через экспертный совет Минпромторга РФ сильно затягивает выход на рынки из-за подготовки необходимых документов. При этом подобная соответствующая всем требованиям продукция предприятий НХП не может быть куплена для государственных нужд напрямую, а конкурентные торги могут выиграть подпольные производители. Авторы законопроекта уверены, что закупка оригинальной продукции напрямую у фабрик даст гарантию надлежащего качества товара.

Собеседники “Ъ-Приволжье” в отрасли НХП считают инициативу заксобрания Нижегородской области уместной. По их мнению, упрощение процедуры закупок напрямую у фабрик позитивно скажется на продажах. Однако предприятия НХП указывают, что главной проблемой для них являются не сроки прямых закупок у единственного поставщика, которые и так прописаны в законодательстве, а ограниченные бюджеты на сувенирную продукцию.

По словам председателя правления ассоциации НХП Геннадия Дрожжина, сложная ситуация в отрасли наблюдается уже четверть века. Однако теперь на государственном уровне поддержка художественных промыслов набирает обороты. «Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко создала рабочую группу по поддержке НХП, где ассоциация предложила проект интеграции народных промыслов в нашу среду обитания. Например, на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена уже курсирует тематический поезд. Можно украсить ими и другие элементы улиц городов и поселков. Это мировое культурное наследие, к которому многие зарубежные страны относятся с большим почтением», — полагает господин Дрожжин.

Роман Рыскаль