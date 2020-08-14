Скандалы: «Запасной аэродром» ждет Лукашенко возле МКАД

14.08.2020, 12:55, Разное

Дом, купленный для самопровозглашенного президента Белоруссии находится под строгой охраной в пяти километрах от московской кольцевой дороги

О том, что Лукашенко обзавелся недвижимостью в Подмосковье уже написали несколько телеграм-каналов (Минская семибоярщина, ВЧК-ОГПУ, Жаба и Гадюка), но «Собеседнику» удалось выяснить дополнительные детали. Формально имущество оформлено на белорусскую нефтеперерабатывающую компанию «Нафтан», против которой Штаты еще в 2006 году ввели санкции за «подрыв демократического процесса». Но речь идет именно о номинальном владельце. По документам это — пансионат, но отнюдь не для простых рабочих нефтянки. Как выяснил «Собеседник», между ОАО «Нафтан» и белорусскими чиновниками был заключен договор №061.09.4595 «безвозмездного пользования имуществом» высшим руководством Республики Беларусь.

Находится пансионат «Салтыковка» в подмосковной Балашихе, на лесном участке примерно в 1 га. Вокруг — двухметровый забор, по периметру — видеонаблюдение, внутри — обслуга и многочисленная охрана.

Непосредственно в здании — три этажа (не считая цокольного) и более 2000 квадратных метров. Сауна, бассейн, каминная, бильярд, больше дюжины спален… В соседнем гостевом домике — прекрасный винный погреб с уже заготовленными бочками спиртного… На территории — беседка для мангала и «мини-прудик с полянкой для уединения и зонтом». Как уверяет управляющий: «Тихо, зелено и красиво». Правда, Александру Лукашенко эта красота может и не достаться. Номинальный собственник резиденции собирается выставить ее на торги.

— Вообще-то, объект до сих пор больше использовался как резервный, — пояснил «Собеседнику» начальник отдела распоряжения имуществом и ценных бумаг ОАО «Нафтан» Александр Бехунов, — но это не значит, что там висит замок и он заброшен. Порядок там поддерживается и состояние хорошее, вот только выставляем его мы на продажу не прямо сейчас, а недели, может быть, через три. Поэтому и точную сумму сделки сказать пока не могу. По секрету скажу, что это может быть 2,7 или 2,8. В долларах. (Вероятно, речь идет о миллионах — автор).

На самом деле «Нафтан» пытается сбыть до сих пор не пригодившийся Лукашенко (тот там ни разу не был) объект со своего баланса еще с прошлого года, но до сих пор покупателей не находилось. Нынешняя пауза с продажей резиденции может быть связана с тем, что в случае возможного бегства Лукашенко из страны, это убежище «с полянкой для уединения» все-таки может ему еще пригодиться.

Олег Ролдугин