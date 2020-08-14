 

Спустя 15 лет Светлана Бондарчук покинула пост главного редактора журнала HELLO!

14.08.2020, 12:53, Разное

Готовящаяся к свадьбе Светлана Бондарчук приняла решение покинуть пост главного редактора журнала HELLO!, в котором она проработала почти 15 лет. Последнее письмо она опубликовала в Instagram, в нем телеведущая признается, что ей самой сложно поверить в такой исход событий.
Светлана Бондарчук призналась, что помнит всех тех, кто работал вместе с ней в журнале HELLO!, делился своими историями, переживаниями и радостями. Она поблагодарила своих коллег. Отдельную признательность она выразила председателю директоров издательского дома Forward Media Group Полине Юмашевой, благодаря которой получила пост главреда.

Многих читателей журнала HELLO! расстроили данные новости, они пожелали Светлане Бондарчук успехов в карьере. Сама телеведущая пока не знает, как будет обстоять судьба издания в будущем. Печатная версия уже перестала выходить, а онлайн-версия продолжает публиковаться в Сети.



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