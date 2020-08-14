Помпео назвал Китай «большей угрозой миру», чем СССР

14.08.2020, 12:50, Новости дня

Из-за его серьёзного экономического влияния сопротивляться Китаю в некотором отношении сложнее, чем Советском Союзу во время холодной войны. Такое мнение высказал госсекретарь США Майк Помпео на встрече с чешскими сенаторами. При этом политик обвинил Пекин в паранойе и наступлении на права человека, передаёт Fox News.



Reuters

Пекин с его экономическим влиянием представляет сегодня бо́льшую угрозу для мира, чем Москва во времена холодной войны. Такое мнение высказал госсекретарь США Майк Помпео, передаёт Fox News.

«То, что сейчас происходит, — это не холодная война 2.0. Противостоять угрозе Коммунистической партии Китая в некоторых отношениях гораздо сложнее. Всё потому, что КПК уже вплетена в нашу экономику, политику, общество так тесно, как Советский Союз никогда не был», — заявил глава Госдепа, выступая в чешском сенате.

Сравнения обостряющихся американо-китайских отношений с холодной войной начали проводиться в начале этого года. Причиной послужило то, что из-за вмешательства Вашингтона Лондон отказался от сотрудничества с компанией Huawei при создании сети 5G.

Посол Китая в Великобритании Лю Сяомин предостерёг британские власти от советов «инициаторов холодной войны». Под ними дипломат среди прочего подразумевал Помпео, который стремится помешать участию Huawei в разработке технологии 5G в европейских странах и обвиняет компанию в работе на официальный Пекин, поясняет Fox News.

В своём выступлении перед чешскими законодателями Помпео обратил внимание, что отношения между США и Китаем заметно ухудшились за последние полгода. Он отметил, что КПК использовал ситуацию с распространением коронавируса, чтобы «затушевать» принятие нового закона о безопасности в Гонконге, «подрывающего» автономию региона, и «ущемление прав» национальных меньшинств.

«Заключение одного миллиона уйгурских мусульман, живущих в лагерях для интернированных в Сицзяне, — позорное пятно века в вопросе прав человека. Оно поддерживается такими компаниями, как Huawei, использующими технологии, о которых в былые времена тайная полиция могла только мечтать», — отметил госсекретарь.

В мае 2019 года Чешская Республика вместе с 32 другими участниками подписала Пражские предложения, чтобы запретить деятельность Huawei и «защитить свои данные» от КПК. Помпео предположил, что остальным странам потребуется больше времени, чтобы признать угрозы со стороны Китая.

«Мировое господство Китая не является неизбежным, мы сами вершим свою судьбу. Свободные общества всегда были более привлекательными — ваш народ об этом знает», — сказал госсекретарь, обращаясь к чешскому сенату. А КПК, по его словам, «с паранойей относится к свободным обществам».

«Ситуация изменилась, как я вижу, она изменилась и здесь, в Европе. Запад побеждает, не позволяйте никому рассказывать вам об упадке Запада», — подчеркнул Помпео. «Понадобится наше общее участие… здесь, в Праге, в Польше, в Португалии. Мы обязаны говорить с нашим народом ясно и прямо, без страха. Мы должны решать сложные вопросы … и делать это вместе», — добавил он.

Визит госсекретаря в Чехию — первая остановка в его турне по Восточной Европе. Он намерен затронуть такие важные для региона темы, как энергетика, кибербезопасность, а также угрозы, которые «в основном исходят со стороны РФ и Китая», считает Fox News.