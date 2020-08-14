Конгресс тайно блокирует продажу оружия Турции за её сближение с Россией

14.08.2020, 12:50, Новости дня

На протяжении двух лет ведущие представители конгресса пользуются своим положением, чтобы скрытно препятствовать крупным продажам американского оружия Анкаре. Они надеются, что с помощью этой меры им удастся вынудить турецкие власти отказаться от российских комплексов С-400 и дальнейшего военного сотрудничества с Москвой, пишет Defense News со ссылкой на информированные источники.



Reuters

В течение двух лет четыре ключевых члена конгресса «незаметно замораживают» все крупные продажи американского оружия Турции. Таким образом они стремятся надавить на Анкару, чтобы она отказалась от российской системы противовоздушной обороны С-400, пишет Defense News со ссылкой на информированные источники, которые предпочли сохранить анонимность.

Эта законодательная инициатива, о которой стало известно изданию, — ещё один признак глубокого раскола между двумя союзниками по НАТО. Он уже привёл к исключению Турции из программы обучения и покупки американских истребителей F-35.

Хотя точно не известно, сколько потенциальных продаж было приостановлено, по крайней мере две важные сделки находятся в подвешенном состоянии — контракт на структурную модернизацию F-16 и экспортные лицензии на двигатели американского производства. Последние необходимы Турции, чтобы достроить и поставить Пакистану ударные вертолёты на сумму $1,5 млрд, отмечает издание.

Когда конгресс приостанавливает продажу основных систем вооружения какой-либо стране, то обычно это делается для того, чтобы «осудить» её за конкретные военные или политические действия. Но США не использовали этот дипломатический инструмент против Турции с 1975 года, то есть с момента её вторжения на Кипр, обращает внимание Defense News.

Председатель комитета сената по международным отношениям Джим Риш и высокопоставленный член палаты представителей по иностранным делам Майк Маккол признали, что участвовали в заморозке продажи оружия. Но только после того, как с ними связалось издание.

Согласно многочисленным источникам Defense News на Капитолийском холме, два других законодателя, которые могут одобрить военные поставки за рубеж, — председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Элиот Энгель и член сенатского комитета по международным отношениям Боб Менендес — также участвовали в инициативе. Но ни тот, ни другой не дали своих комментариев.

Традиционно председатели и высокопоставленные члены комитета по международным отношениям сената и комитета по иностранным делам палаты представителей — так называемые «четыре угла» — получают возможность неформально отговорить Госдепартамент от утверждения продажи оружия другим государствам. Законодатели пользуются этим правом, но считают подобные вопросы деликатными и редко говорят о них публично, поясняет Defense News.

Отношения Турции с Соединёнными Штатами и особенно с конгрессом оставались натянутыми на протяжении нескольких лет. Американские законодатели обрушивались с критикой на Реджепа Тайипа Эрдогана за укрепление отношений с Владимиром Путиным. А решения турецкого президента купить российские С-400 взамен американских комплексов Patriot и ввести войска в Сирию только подлили масла в огонь.

«Турция — давний стратегический союзник США. Наши отношения резко ухудшились в последние годы и стремительно продолжают ухудшаться, — написал Риш в своём письме изданию. — Покупка президентом Эрдоганом российских С-400 существенно изменила характер наших отношений. Она играет на руку нашему противнику Путину и угрожает целостности Североатлантического альянса».

Энгель, который после турецкого наступления на позиции курдов в Сирии назвал Эрдогана «авторитарным головорезом», отказывается одобрять продажу оружия Турции с середины 2018 года. Риш, сильно расстроенный срывом сделки по Patriot, придерживается аналогичной позиции с тех пор, как Анкара официально получила С-400 в июле 2019 года. Маккол не действует столь категорично и в определённые моменты даёт зелёный свет поставкам оборудования, необходимым для операций НАТО.

«За последний год или около того никто ничего не одобрял, — рассказал изданию один из источников в конгрессе. — Этот процесс не движется до тех пор, пока все четыре офиса не скажут своё да.

Второй источник в конгрессе назвал покупку Турцией С-400 «моментом обалдевания». Анкара ещё больше разозлила законодателей в ноябре, когда отработала перехват турецкого F-16 с помощью С-400, что было интерпретировано как скрытая угроза для других стран, использующих этот тип истребителей, включая Соединённые Штаты. Причём «эта явная провокация» произошла буквально на следующий день после визита Эрдогана в Овальный кабинет, обратил внимание собеседник издания.

Ещё один мотивирующий фактор для конгрессменов и сенаторов — нежелание администрации Дональда Трампа реализовать Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций или CAATSA. В соответствии с ним президент обязан вводить ограничения против любой страны, покупающей у РФ важную оборонную продукцию, но Белый дом до сих пор этого так и не сделал, что вызывает смятение в конгрессе.

«Покупка Турцией российских С-400 неприемлема и подрывает миссию НАТО по сдерживанию российской агрессии, — написал Маккол в электронном письме Defense News. — Администрации следует применить требуемые законом санкции в ответ на эту покупку. Турция должна изменить курс, отказавшись от этих дестабилизирующих действий, чтобы вернуть США уверенность в наших оборонных отношениях».

В прошлом году Трамп накладывал вето на попытку конгресса блокировать продажу оружия Саудовской Аравии и ОАЭ. Но в случае с Турцией американский президент не спешит вступать в своего рода высокоуровневую конфронтацию с законодателями.

Американские оборонные предприятия, получающие выгоду от этих продаж, также сохраняют молчание. Среди подрядчиков существует негласный консенсус: они ждут ослабления напряжённости между странами или смены курса Вашингтона в отношении Анкары.

Между тем, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в период с 2015-го по 2019 год общая сумма сделок по оружию между США и Турцией составила почти $1 млрд. За это время Турция вошла в топ-20 американских покупателей.

Не все поставки оружия в Турцию оказались прекращены. Более ранние сделки не были приостановлены, а любые продажи вооружения на сумму менее $25 миллионов не требуют согласия конгресса, обращает внимание Defense News.

Тем не менее объёмы поставок уменьшаются и в основном включают боеприпасы и комплекты для технического обслуживания. Устроенная конгрессом блокировка парализовала переговоры по нескольким сделкам, в том числе по модернизации турецкого авиапарка F-16.

Некоторые представители отрасли обеспокоены тем, что, если задержка продлится намного дольше 2021 года, отношения между американскими и турецкими оборонными подрядчиками могут ухудшиться. В результате Анкара будет вынуждена искать промышленное партнёрство в другом месте.

«Сможет ли оборонная промышленность просто возобновить сотрудничество (с Турцией. — ИноТВ), как только Эрдоган потеряет власть в будущем? Я думаю, это самая сложная часть. Данное политическое решение имеет смысл, но его побочные эффекты и последствия в будущем могут нанести ущерб отрасли и национальной безопасности США», — предположил один из источников издания.

Даже если Турция выполнит требования правительства США и продажи оружия возобновятся, неизвестно, будет ли Турция по-прежнему стоять в очереди за американским оружием. По данным SIPRI, за последние 15 лет страна резко сократила свои расходы на импорт вооружения.

Кроме того, неясно, поможет ли ответная мера, такая как заморозка поставок оружия, усадить Эрдогана за стол переговоров. Не исключено, что она ещё сильнее подтолкнёт Турцию в объятия России, заключает Defense News.